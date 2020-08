Cifuentes acusa montaje del presidente

Fernando Velázquez

León.- El dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador utiliza al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para armar un montaje que distraiga la atención de la mala manera de manejar la pandemia y la inseguridad.

El panista indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe indagar si son ciertas o no todas las acusaciones que ha realizado Lozoya Austin, y en caso de ser así, sancionar de manera imparcial a quienes resulten responsables.

“El combate a la corrupción debe ser frontal, no debe ser selectivo, no debe existir un combate a la corrupción nada más para los que me caen mal o me pueden ganar en el 2021, y para los que son mis aliados, les perdono todo lo demás”, manifestó.