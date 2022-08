En algunos casos no se tiene claridad de qué delitos integran algunas categorías para las cifras delictivas en Guanajuato

Fernando Velázquez

Guanajuato.- La organización Causa en Común advirtió que en Guanajuato, y en otras entidades, hay indicios de una probable manipulación de cifras delictivas. Principalmente en lo que respecta a homicidios dolosos.

Lo anterior al presentar el informe ‘Bajando el switch: Un país sin denuncia y con probable manipulación de las cifras sobre inseguridad’.

Carlos Galindo López, investigador de la asociación civil, aseguró que nuestro estado es un ejemplo de todo lo que está mal en el reporte de los delitos, particularmente en el caso de los asesinatos. Esto ya que las cifras delictivas en Guanajuato no parecen corresponder.

Te puede interesar: Con más de 4 mil homicidios en 2021, Guanajuato hila 4 años al frente de la violencia

Foto: Correo

Homicidios culposos y dolosos, ¿en la misma línea?

Una muestra de ello, dijo, es que los homicidios culposos han seguido la misma tendencia que los homicidios dolosos. Esto a pesar de que no guardan ningún vínculo.

En el 2020, los homicidios dolosos aumentaron 26% respecto al año anterior. Mientras tanto, los culposos subieron 9.5%. Por otro lado, en el 2021 los homicidios dolosos reflejaron una disminución del 21.6%, al igual que lo hicieron los culposos en un 43 por ciento.

“Los homicidios culposos, que generalmente son accidentes de tránsito, no tienen por qué comportarse igual que los homicidios dolosos. Vemos que cuando suben los dolosos también suben los culposos en Guanajuato, y cuando bajan los dolosos bajan los culposos. Esto nos indica que hay errores o permutas o se tergiversan los datos entre homicidios dolosos y culposos en Guanajuato”, dijo.

No te pierdas: Homicidios convierten a Guanajuato en uno de los estados más peligrosos del país

Foto: Correo

Delitos contra la vida se disparan

Adicionalmente, Carlos Galindo remarcó que mientras descendieron los homicidios dolosos y culposos, las víctimas por otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal han incrementado exponencialmente en Guanajuato. Esto sin que se tenga claridad de qué delitos integran esta categoría para las cifras delictivas en Guanajuato.

En el 2020 aumentaron 231%en comparación con el 2019, y en el 2021 fueron contabilizados 1 mil 567 víctimas en este rubro, 274 por ciento más respecto al año anterior.

En tanto, Leonel Fernández Novelo, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), fue enfático en señalar que otro problema que ocurre a nivel nacional es la opacidad que cubre las víctimas de homicidio en grado de tentativa.

“¿Las víctimas de homicidio que no pierden la vida dónde están? Al final son víctimas de homicidio. Nuestro código penal lo registra como tal, pero si en el momento del ataque no murió se declara como tentativa, no se hace el cambio después. Se registra exactamente como se inició, como una tentativa de homicidio, aunque la víctima fallezca después”, dijo.

Por si no lo viste: Sinhue destaca que Guanajuato cerró 2021 con mil homicidios menos que en 2020

Foto: Correo

“Francamente ridículos”, critican

Por lo anterior, el director de Causa en Común, José Antonio Polo Oteyza, subrayó que los mexicanos están cada vez más ciegos respecto a la realidad delictiva del país. No solo por la falta de denuncia, sino por los indicios que hay de manipulación de cifras en materia de seguridad.

“Con la licencia y con el ejemplo de un Gobierno federal que miente todo el tiempo sobre cualquier cosa, ahora las autoridades locales de todos los signos políticos nos avientan números que han pasado de ser sospechosos hace algunos años, a ser inverosímiles y ahora ser francamente ridículos”, dijo.

Enlistó como ejemplo que Sinaloa no reporta secuestros en lo que va del año y Durango solo tiene un caso desde el 2020. Además, en Colima y Nayarit, según sus fiscalías, no se han reportado robos de autos con violencia, mientras que en Chiapas las denuncias por violencia familiar se han reducido 50% en el primer semestre del 2022.

EZM