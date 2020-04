Cierre de comercios afecta a productores de Nopal de Valtierrilla

Yadira Cárdenas

Salamanca. – Habitantes de la comunidad de Valtierrilla denuncian escasez de agua en algunas zonas, la presidenta del SAPASVA, Rubicelia Damián, informó que el problema es derivado por la falla de uno de los pozos y la temporada de estiaje, por lo que pidió a los afectados acercarse para ser apoyados con contenedores del vital líquido.

Los habitantes de la comunidad más grande del municipio que alberga a más de 13 mil personas dieron a conocer que desde hace varias semanas comenzó a escasear el agua potable, principalmente en las viviendas de las orillas de la comunidad en donde hay días que no llega.

Al respecto, la presidenta del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valtierrilla, detalló que han recibido reportes sobre este tema y se está haciendo lo posible por subsanarlo, esto es por la temporada de estiaje y el mayor consumo de agua debido a que las familias están en casa por la emergencia sanitaria por el Covid19; sin embargo, el problema mayor es la falla en uno de los dos pozos que abastecen a la comunidad, y no se cuenta con recursos para la reparación.

“Sí tenemos muchos reportes de que en las viviendas de las orillas no les está llegando suficiente agua y en otras no sube a los tinacos, nosotros les estamos explicando que desde hace más de un año que tomamos el organismo operador con muchas deudas aún no tenemos suficiente liquidez para reparar el pozo, que tiene más de tres años que no se rehabilita y no se le ha cambiado la bomba”.

Mencionó que esperaban obtener un crédito en estos días para la reparación de ese pozo, sin embargo, por el tema de la pandemia del Covid19 se detuvieron los trámites, por lo que esperan retomarlo en cuanto pase la emergencia: “mientras tanto los afectados pueden acercarse al sistema operador de agua y se les apoyará con contenedores o el llenado de tambos, lo importante es que nos hagan saber y vamos a ver cómo se puede ayudar”.

G.R