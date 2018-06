Cierre de campaña de Anaya será en Guanajuato

El líder del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, dijo que por la importancia electoral que esta entidad tiene para el primero de julio, en candidato presidencial vendrá a Guanajuato

Daniel Vilches

León.- El candidato de ‘Por México al Frente’ a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, cerrará su campaña en el estado de Guanajuato, ello a decir del líder del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, por la importancia electoral que esta entidad tiene para el primero de julio.

El político destacó además que en Guanajuato, los buenos resultados del PAN es lo que ha hecho que la ciudadanía continúe confiando en ese partido y que en los pocos días que restan de campaña buscarán convencer para obtener el voto útil para superar a Andrés Manuel López Obrador candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ en las encuestas y ganar el primero de julio.

“Es un orgullo para Comité Ejecutivo Nacional los buenos resultados que se dan en Guanajuato, no es casualidad que tengamos tantos años gobernando. Se han dado resultados a la ciudadanía y hay confianza. Guanajuato crece más del doble que el país (…) no por nada están los número cómo están, y se siente en la gente la simpatía y derivado de todo ello se ha determinado cerrar su campaña aquí en Guanajuato el próximo miércoles”, anunció el líder del PAN.

El líder del Acción Nacional en rueda de prensa criticó los argumentos y acusaciones de Ricardo Sheffield Padilla, exmilitante de este partido y ahora candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ por la gubernatura de Guanajuato, en contra de su rival electoral Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, por el presunto uso de recursos públicos en su campaña.

El político comentó que Sheffield Padilla sólo buscaba una candidatura y que los argumentos que da son solo un “acto de desesperación”.

“Yo creo que está desesperado el candidato y yo lo que le digo en lo particular, es que me consta que exigía una candidatura y al no dársela se fue, esa es la historia. A mí me parece un acto desesperado, creo que es muy clara la tendencia y vamos a ganar en el estado, vamos a ganar todo en Guanajuato”, señaló.

