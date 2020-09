Cierre de anexos y desempleo factores que incrementan los robos: secretario de Seguridad

Redacción

Irapuato.- Los negocios de la Colonia San Cayetano de Luna fueron visitados por las brigadas ‘Unidos vs Covid’, con la finalidad de recomendarles la continuidad de la aplicación de las medidas sanitarias, para la protección de la salud de clientes y empleados.

Araceli Hernández, líder de brigada, compartió que, en su mayoría, los negocios que visitados atienden las recomendaciones, lo que es bueno, pues de esta manera previenen contagios por coronavirus y contribuyen para que la reactivación económica se mantenga.

Las brigadas ‘Unidos vs Covid’ mantienen la supervisión de los negocios en la ciudad para seguir concientizando a los comerciantes y los clientes que la pandemia no ha terminado y así cuidarnos entre todos, para no generar más contagios y decesos a causa del virus.