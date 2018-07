Cierran ‘fieras’ su preparación con triunfo

El último ensayo se llevó a cabo en el Estadio León a una semana del inicio del torneo regular; Gustavo Díaz y sus pupilos completaron cinco juegos de preparación para alistar el debut ante los Tigres de la UANL

Pablo Ruiz

León.- Los Esmeraldas de León cerraron su fase de pretemporada enfrentado a Herediano de Costa Rica en duelo disputado en tres tiempos de 35 minutos donde los verdes se impusieron por marcador de 2-0 con goles de Walter González y Claudio González.

El conjunto felino hizo oficial el plantel que encarará el Apertura 2018 donde los juveniles Fernando Moreno y Edwin Lara fueron registrados en el primer plantel para un total de 28 jugadores.

El último ensayo se llevó a cabo en el Estadio León a una semana del inicio del torneo regular; Gustavo Díaz y sus pupilos completaron cinco juegos de preparación para alistar el debut ante los ‘Tigres’ de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El cuerpo técnico felino no utilizó a la mayoría de elementos que se perfilan como titulares, pues únicamente se dieron minutos a los futbolistas que no habían visto actividad en partidos previos de pretemporada, por lo que no fueron convocados jugadores como Mauro Boselli, Luis Montes, Alexander Mejía, Juan Cornejo, Andrés Mosquera, William Tesillo y Rodolfo Cota, mientras que los demás elementos sí enfrentaron al conjunto costarricense.

El partido terminó a favor de la ‘Fiera’ por marcador de 2-0, donde el paraguayo Walter González y Claudio González se hicieron presentes en el marcador; ambos atacantes levantaron la mano para poder ocupar un puesto en el cuadro titular, aunque el delantero guaraní lleva la delantera al haber marcado en la mayoría de los partidos amistosos.

Luego del choque entre el Club León y Herediano, quedó definido el plantel que encarará el torneo, donde destaca la presencia de dos juveniles; el defensor Edwin Lara y el mediocampista Fernando Moreno.

Edwin Lara se sumó de último momento procedente de los ‘Tuzos’ del Pachuca, donde además fue seleccionado nacional juvenil, participando en varios torneos internacionales; Lara tiene doble nacionalidad y ha destacado por la lateral izquierda.

Por su parte, Fernando Moreno dio el salto desde la sub 20 para ocupar un puesto en el primer equipo al igual que el seleccionado Jorge Duran, quien de igual manera estará peleando un lugar. Un total de 28 jugadores serán registrados ante la Liga Mx; tres porteros, once defensas, diez mediocampistas y cuatro delanteros.

