Cierran Festival del Generalísimo con blues y rock

Cientos de personas llenaron la plaza Hidalgo para disfrutar la música de la agrupación ‘Remember Band’

Onofre Lujano

Acámbaro.- Culminó en Acámbaro la edición 15 del Festival Generalísimo Hidalgo, con la presentación del grupo de blues y rock ‘Remember Band’, fundado en el año 2013 por Sergio Muñoz Díaz, mismos que actualmente promueven su nueva producción discográfica.

Interpretaron un recorrido musical por los años setenta y ochenta, iniciando con ‘Eye in the sky’, siguiendo con grandes clásicos de la música rock como ‘Dreamer’ y ‘Stairway to heaven’; lo que les ganó aplausos de los cientos de personas que abarrotaron la plaza Hidalgo.

