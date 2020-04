Cierran establecimientos de la zona centro en Celaya por pandemia

Luz Zárate

Celaya.- La dirección de Fiscalización apelará a la conciencia y responsabilidad de comerciantes y restauranteros para atender las medidas restrictivas emitidas por el municipio para prevenir la propagación del COVID-19, aseguró que no se estará multando a quienes no acaten estás indicaciones.

La dirección de Protección Civil emitió nuevas medidas para establecimientos comerciales durante la contingencia que se vive por el virus Covid-19, que van desde medidas de higiene en los lugares, así como el recorte de los horarios de trabajo, las cuales aplican a partir del primero de abril.

A decir de la titular de la Dirección de Fiscalización, María Azucena Arredondo Mendoza, la aplicación de sanciones no será necesario, pues estas medidas no son impositivas, además se trabajó con los líderes de comerciantes y restauranteros para concretarlas.

“La cuestión de llevar a cabo alguna sanción no se está manejando por que fue consensado con los mismos restauranteros, fue consensado con los mismos mercados, los mismos tianguistas a efecto de dar un buen servicio a corto tiempo, no puedo manejar alguna situación de sanción por que fue consensado y es una invitación a manejar estos horarios, ahorita no hay una medida coercitiva porque es a conciencia de cada persona”, señaló la funcionaria.

Asimismo, Arredondo Mendoza señaló que los supervisores de Fiscalización han mantenido sus recorridos de supervisión por los comercios para recordarles los nuevos horarios, sin embargo, los establecimientos están atendiendo las indicaciones por iniciativas propia.

En cuanto a una posible ley seca durante esta contingencia, la directora de Fiscalización señaló que esta medida está descartada por ahora, pues las medidas adoptadas por el municipio van en el sentido de prevenir la aglomeración de personas en centros de comercio, no sobre el consumo de algunos productos, en este caso las bebidas alcohólicas.