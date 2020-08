Cierran el 25% de socios de Canacintra

Nancy Venegas

Irapuato.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Javier Lagunas dijo que cambio del Semáforo de Reactivación Económica permitirá reiniciar labores a las empresas del sector.

Informó que, tras casi cuatro meses de interrumpir las operaciones, al menos el 25% de las empresas del sector ya no abrieron y con ello aumentó el desempleo.

“Las micros empresas que ya no volvieron a abrir tuvieron que ceder porque no hay condiciones; en la Canacintra en Irapuato tenemos afiliadas a 470 empresas; entre 80 y 100 empresas ya me comentaron que no abrirán, son talleres mecánicos, pequeñas carpinterías que son el último eslabón de la cadena productiva y que daban servicios a empresas más grandes… Pero también sé de un caso de una empresa de cerveza artesanal que tiene todo para producir, pero por el momento dejó de hacerlo porque no hay condiciones”, informó Javier Lagunas.

‘Se necesitan apoyos’

Sin precisar el número de personas que tuvieron que subemplearse para cubrir sus deudas y llevar el sustento a sus familias, urgió a la agilización de apoyos para que continúen las actividades del sector.

“Se necesitan más apoyos, que se detone el consumo de los artículos hechos en Guanajuato, que se fortalezca la cadena de proveedores, tal vez negociar para agilizar los periodos de pago”, dijo.

Javier Lagunas dijo que confía en que con el cambio de rojo a naranja en el Semáforo Estatal para la Reactivación Económica que inició este miércoles, es probable la reapertura de más negocios y la generación de fuentes de empleo.

“Creo que es una noticia muy buena siempre y cuando no echemos las campanas al vuelo, si respetamos las medidas sanitarias (…)porque primero es la salud”, señaló.