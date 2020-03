Cierran dos empresas y 600 más suspenden

Nayeli García

Irapuato.- Un salario mínimo, es decir 123.22 pesos diarios, sería la indemnización que algunas empresas darían a sus empleados en caso de paro laboral, comentó el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Roberto Palacios Pérez.

El dirigente advirtió que no se puede adelantar medidas ante una contingencia sanitaria declarada en las empresas, la cual todavía no se da por parte de las autoridades sanitarias, quienes no han recomendado que no se salga a trabajar, pero en caso de que eso suceda, las empresas deberán definir las relaciones de trabajo con sus empleados y la implementación de protocolos.

“En cuanto las autoridades competentes lo declaren, inmediatamente la relación de trabajo se define y el patrón dará un día de salario mínimo como indemnización para la contingencia, cuando se levante la contingencia sanitaria los trabajadores regresarán normalmente a laborar, por lo pronto no se ha dado esa contingencia”, comentó.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en caso de que las empresas deban suspender labores una contingencia sanitaria, la parte patronal deberá cubrir el equivalente a un salario mínimo a cada uno de sus trabajadores, por un periodo máximo de un mes.

Que no llegue

Roberto Palacios dijo esperar a que no se llegue a esa situación, mientras tanto está funcionando de manera ordinaria y extraordinaria la comisión mixta de higiene, para revisar que se apliquen las medidas de preventivas en los centros de trabajo.

“Estaremos previniendo desde el abordaje de los camiones y transporte de personal, y centros de trabajo, y de esta manera estaremos recomendando que haya en centros de trabajo cámaras termográficas para revisar la temperatura de los trabajadores y de manera preventiva canalizarlos de acuerdo a las instrucciones que ha dado el seguro social”, dijo.

Hasta el momento, compartió, no se ha denunciado por los trabajadores que no se estén acatando medidas preventivas de seguridad.