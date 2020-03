Cierran calles en el antiguo Hospital General de León

Fernando Velázquez

León.- El presidente del Consejo Directivo del SAPAL, Jorge Ramírez Hernández, puso en duda la viabilidad financiera de las propuestas que el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) planteó al organismo operador del agua para mitigar los daños económicos que el coronavirus causará a empresas y ciudadanos.

Son dos las propuestas que el CCEL hizo al SAPAL, al considerar que tiene “altas reservas de efectivo”: la primera, exentar dos meses del pago a los usuarios que estén al corriente en sus cuentas; y la segunda, dar 50 por ciento de descuento -con base en sus promedios de consumo- a todas las empresas que no presenten adeudos.

Al respecto, el presidente del SAPAL adelantó que este miércoles revisarán alternativas para apoyar a ciudadanos y empresarios ante la contingencia sanitaria, sin que ello represente un impacto mayor a las finanzas del organismo, pues señaló que, por ejemplo, exentar del pago del servicio durante dos meses, costaría cerca de 400 millones de pesos, lo cual no es posible sostener.

Además, dijo estar en desacuerdo en la afirmación hecha por el organismo empresarial que encabeza Arturo Sánchez Castellanos en el sentido de que el SAPAL cuenta con altas reservas de efectivo.

“No hay altas reservas de efectivo, ahí sí no estoy de acuerdo en lo que planteó el CCEL, nosotros tenemos finanzas sanas, pero los recursos están muy etiquetados y muy colocados; ahorita para la reconfiguración de la planta de tratamiento y la red de tubería de reúso vamos a invertir cerca de mil 500 millones de pesos en los próximos dos o tres años, si no tenemos ese dinero pues no hay manera de hacerlo”, dijo.

No obstante, Jorge Ramírez apuntó que SAPAL planteará apoyos de forma responsable para sumarse en contrarrestar el impacto económico del coronavirus en León.