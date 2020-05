Cierran 3 mil 500 negocios de ropa

Enrique Pérez

Tierra Blanca.- Habitantes de la comunidad Indígena de Cieneguilla perteneciente a este municipio, denunciaron la invasión con materiales de construcción de un particular en gran parte del camino conocido como el ‘Vado’, al dar inicio con la construcción de una obra interrumpiendo el libre tránsito, solicitando la intervención de las autoridades municipales para dar solución a la problemática.

Cabe hacer mención que dicha obra se encuentra en el camino empedrado entre los limítrofes de las comunidades Indígenas de Cieneguilla y Arroyo Seco, invadiendo también los tres metros donados para la guarnición y accesos de vehículos por cada particular para que la arteria fuera mucho más amplia.

Debido a lo anterior, vecinos de estas comunidades coincidieron, que el particular que efectuó la compra del terreno situado a pie del camino no respeto en ningún momento los colindantes del proyecto que se tiene para la remodelación del camino, que va desde el centro de la comunidad de Cieneguilla a la carretera estatal con dirección a cabecera municipal de Tierra Blanca.

Iniciando una obra de mamposteo sobre el camino, y con ello, no respetando la limitación marcada, teniendo material regado sobre en el camino, estorbando con ello el paso de la gente y de los constantes vehículos.

Javier Hernández vecino de la comunidad de Cieneguilla expresó; “Esta situación es de conocimiento de las autoridades municipales, donde incluso se les hizo llegar un segmento de video de la problemática, y el secretario del ayuntamiento Joaquín Gallegos Llata, comentó que se iban a tomar cartas en el asunto, dentro de un platica sostenida aproximadamente hace 20 días”.

Por lo cual, solicitan a las autoridades municipales verifiquen las limitaciones del predio, asimismo se verifique con el anterior delegado las firmas de sesión de derechos de donación para la ampliación del camino, carpeta que debe tener las autoridades.

Recalcaron, que en caso que las autoridades municipales no hicieran caso para la solución a la problemática, el sub delegado de Cieneguilla en coordinación con el delegado de Arroyo Seco, crearán una comitiva para ‘plantarse’ con el Alcalde, exigiéndole solución, esperando que no tenga ningún interés particular en esta situación.