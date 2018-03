Cierra municipio ejercicio fiscal con remanente de 243 mdp

El balance del presupuesto se presentó para aprobación de la Comisión de Haciendamarca

Roberto Lira

Celaya.- El municipio cerró el ejercicio fiscal 2017 con 2 mil 243 millones 760 mil 71 pesos teniendo un remanente superior a los 243 millones de pesos que no se han ejercido principalmente por recursos de obras que no llegaron y no se ejecutaron, informó la tesorera municipal, Lourdes Herrera Rodríguez.

Luego de la última modificación al presupuesto municipal, donde se aprobó ejercer 2 mil 487 millones 729 mil 792 pesos, al terminar el año se tuvo un ingreso de 2 mil 243 millones 760 mil 71 pesos, generando el remanente de los recursos que no llegaron de las obras que se realizan en concurrencia con la federación y el estado.

“Quedamos un poco abajo, pero esto es relativo a algunos recursos de obras que no alcanzaron a llegar de las obras que están en proceso, pero en general se cumplió el objetivo de la meta presupuestal en prácticamente las demás áreas”, explicó Herrera Rodríguez.

Asimismo dijo que el balance del presupuesto se presentó para aprobación de la Comisión de Haciendamarca que de los más de 2 mil 243 millones ingresados se ha pagado un total de mil 736 millones 921 mil 952, para remante de 506 millones 838 mil 118, mismo que ya está comprometido y se cubrirá en los primeros meses de este año.

“Los remanentes están comprometido o están en pasivos, son contratos de obras que no se han terminado de ejecutar y por lo tanto no hemos pagado y por eso está el saldo como un remanente y otro tanto es pasivo, como cualquier entidad si al 31 de diciembre no alcanzamos a pagarlo, que da como remanente para el 2018”, explicó.

Asimismo para el uso de otros remanentes se presentó a la Comisión de Hacienda algunos techos presupuestales para ampliar el techo de reserva territorial, la compra de camiones de basura, entre otras propuestas.

