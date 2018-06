Cierra Castillo Cantero su campaña en San Diego de la Unión

La candidata a la alcaldía de San Diego de la Unión tuvo un cierre de campaña muy animado en donde por más de dos horas vitorearon su nombre, ella aseguró estar comprometida con la ciudadanía

David Olvera

San Diego de la Unión.- Miriam Castillo Cantero, tuvo un gran cierre de campaña acompañada de cientos de sandieguenses que durante más de dos horas con porras y mensajes le mostraron su apoyo para que sea la próxima presidenta de San Diego de La Unión.

La candidata también lució acompañada de Ángel Zamora, candidato a diputado federal por el distrito IV, Erick Montemayor, candidato a diputado local por el distrito I, familiares, amigos, ciudadanos y militancia priista, que en conjunto desde la glorieta de San Diego de Alcalá partieron para hacer un recorrido y llegar al jardín principal donde también los esperaba un grupo importante de personas.

Respaldada por cientos de ciudadanos, Miriam Castillo se centró en la plaza principal, y ante la multitud recordó su interés de continuar con un proyecto de crecimiento familiar, rural, social, cultural y turístico para todo el municipio.

Durante su participación resaltó que en su plataforma de propuestas se incluye la creación de una red de caminos más grande toda la historia a nivel local, y redoblar los apoyos en materia educativa y para todos los niveles.

“Vamos a lograr el progreso de San Diego de la Unión, vamos hacer la red más grande de caminos, va ser hecha y lo vamos a cumplir, ahí está demostrado si alguien se ha preocupado es el gobierno priista”, manifestó y abundó en otras propuestas como a ampliación de la oferta laboral con proyectos productivos en cabecera municipal y comunidades, la llegada de empresas que ofrezcan prestaciones de ley, y transporte para el personal, cancha de futbol 7 exclusiva para las mujeres, en el tema de salud con la ampliación de clínicas de atención y apoyos, trabajo y fortalecimiento para el sector ganadero, agrícola.

“Hoy nos respalda un gran trabajo porque nos hemos puesto a la disposición de cada ciudadano, yo como siempre lo he dicho, hoy les vengo a decir que no les voy a fallar y que el pri va dar los mejores resultados para San Diego de La Unión, su confianza no será defraudada y se aplicará el mejoramiento de vivienda y más extenso”, dijo.

Después de abundar en su propuesta de trabajo, pidió el voto de todos los ciudadanos a favor de los candidatos priistas y a su vez no dejarse engañar por las personas que tienen que recurrir a la guerra sucia para contra restar el camino al triunfo.

Los candidatos priistas Ángel Zamora y Erick Montemayor, también se manifestaron exhibiendo el compromiso de hacer equipo con la candidata Miriam Castillo para bajar los recursos necesarios y lograr el desarrollo del municipio que todos los sandieguenses necesitan.