Cierra campaña Toño Arredondo en la comunidad de Cárdenas

El candidato panista manifestó sentirse apoyado y seguro de ganar el próximo primero de julio

Cuca Domínguez

Salamanca.- Acompañado de los habitantes de la comunidad de Cárdenas, el candidato del PAN a la presidencia municipal, Antonio Arredondo Muñoz, cerró campaña política y destacó que “los buenos somos más” y por ello obtendrá el triunfo en la contienda electoral del domingo próximo.

“Somos más los salmantinos que queremos salir adelante, somos más los que queremos trabajar y obviamente teniendo un equipo de trabajo se podrá lograr, sobre todo teniendo el respaldo y apoyo de Diego Sinhué próximo gobernador de Guanajuato y sin duda alguna con el apoyo de Ricardo Anaya”, destacó el panistas.

“Estoy completamente seguro que a Salamanca le irá muy bien, cerramos con broche de oro, con el cariño y confianza de los habitantes y liderazgos de la comunidad de Valtierrilla.

Estoy puesto, soy una persona que le entra, que no se raja, me quisieron hacer a un lado, pero con la pena no pudieron, aquí sigo y aquí seguiré, porque estoy complemente seguro que el 1º de julio Acción Nacional va a arrasar en el estado de Guanajuato y Salamanca no será la excepción”, precisó.

Arredondo Muñoz, destacó que, “el llamado es a votar por la mejor propuesta que son los candidatos que trabajan, que no son traicioneros, que no cambian de partido como de calcetines, además de que el PAN es un partido que cumple, que ha trabajado, ha dado resultado y por ello es importante que voten, que participen en la jornada electoral del próximo domingo”.

RC