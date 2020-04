Cientos visitaron ermita de San Judas Tadeo pese a crisis sanitaria

Luz Zárate

Celaya.- A pesar de las recomendaciones que se han hecho para evitar contagios de coronavirus, afuera del Hospital General hay familias enteras que esperan para saber sobre la salud de su paciente, pero mientras tanto, conviven en el exterior sin las medidas higiénicas necesarias: no respetan la sana distancia, están aglomerados debajo de los árboles, sentados en el piso, otros descansa en el interior de sus coches y muchos no portan cubre bocas.

Incumplen sana distancia

Aunque hay familiares que sí pueden ingresar al hospital, al salir no se lavan las manos, hay quienes tampoco se colocan gel, se quitan los cubrebocas y siguen conviviendo de manera habitual con las personas que los esperan.

Al ingresar al nosocomio los ciudadanos deben lavarse las manos con agua y jabón y portar cubrebocas; la institución restringió las visitas a media hora y una persona, antes de la contingencia se podía quedar un familiar para acompañar a su pariente, pero ahora se han extremado las medidas sanitarias.

El problema es que al salir se sientan en el piso del camellón, comen, hay contacto físico entre ellos y en algunos momentos del día hay gran cantidad de familiares que se reúnen y conviven entre con otras familias. Sin embargo, las autoridades de salud no pueden hacer nada pues están en la vía pública.

Pide director no salir

El director del Hospital General, Silvestre Gutiérrez Campos reflexionó que mientras que miles de personas siguen realizando su vida de manera normal y que no cumplen con el aislamientos social e incluso no creen en la enfermedad, hay personal del sector salud que “se la está jugando”.

“Hay mucha gente aquí (en el hospital) que está literalmente partiéndose, arriesgando su vida y la de sus familias y mucha gente no entiende que se debe quedar en casa, que en este momento no debe haber contacto con otra gente; hay que recordar que estamos en la tercera fase y que se caracteriza porque la transmisión ya no se hace de persona a persona, se hace comunitaria. Se tienen que extremar las precauciones, se tiene que enseñar a esa gente que no entiende”, destacó.