Cientos de personas acudieron a módulos para solicitar empleo temporal

Anna Maciel

Irapuato. – Cientos de personas que no cuentan con ninguno apoyo gubernamental acudieron al Módulo Comudaj para inscribirse a la primera etapa de apoyos alimentarios emergentes por la contingencia del Covid-19, para grupos no vulnerables.

José Luis Acosta Ramos, secretario técnico del municipio, informó que se espera registrar a 6, 250 familias, a las que posteriormente se les estará entregando una despensa.

Comentó: “Esta entrega es para todos aquellos que no cuentan con ningún tipo de programa como 60 y más por ejemplo o apoyo en becas, las personas que no tienen ese respaldo para eso se ha diseñado esta entrega de apoyos, no es para adultos mayores hay que aclarar”.

Con las medidas de sana distancia y varios filtros de santificación para poder hacer su registro, los ciudadanos tuvieron que hacer filas por algunas horas, en donde de manera constante se les pedía a través de un altavoz de seguridad guardar las medidas sanitarias.

Además, el Secretario indicó que el apoyo a los adultos mayores ya está marchando, haciendo las entregas casa por casa, pudiendo a la ciudadanía si conocen a algún adulto que viva solo y en situación de indefensa, llamar al 070 para poder hacerles entregas de apoyos.

G.R