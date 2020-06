Cientos de personas acuden al tianguis diariamente sin respetar medidas sanitarias

Onofre Lujano

Acámbaro.- Para don Ramón, el coronavirus no existe, sale de su hogar sin ninguna precaución, simplemente porque puede más su hambre.

Ramón Castro Rodríguez recorre las calles con sus cobijas, para en caso necesario quedarse a dormir. Contó que vive con una hija en la colonia Emilio Carranza, pero prefiere salir a la calle a ganarse el pan de cada día, “no me gusta estar de inútil, prefiero ganarme lo que me como”, menciona.

Mientras disfrutaba un chocolate y pan que una persona le había comprado en un café, contó su historia.

El hombre hizo de todo. Trabajó muchos años como tabiquero en las galeras de la colonia Emilio Carranza haciendo teja, tabicón y el tabique ‘pecho de páloma’.

Don Ramón, de 84 años, también dijo haber sido deportista jugando beisbol, aseguró que militaba en un equipo de los buenos, pero no pudo recordar el nombre.

Recordó don Ramón que en la colonia Emilio Carranza, conoció a un hombre que les llevaba agua en un garrafón a los jugadores; “acaba de morir, le decían ‘El Pano’, sólo tuvo un hijo, pero quedó solo. Vivía en las tabiqueras y murió porque lo picó una víbora”.

Aseguró que el último camión que va a su colonia pasa a las ocho de la noche y aunque vive con su hija, a veces lo sorprende la noche y hay que buscar lugar en la calle.

El anciano contó que sale a las calles para pedir porque ya no puede trabajar.

“Porque ya no puedo trabajar, me siento inútil, siempre trabajé en varias oficios, después que enviude seguí trabajando para tener mis alimentos. Ahorita he tenido suerte, unas persona que vende tamales me obsequió dos, que voy a comerlos en mi casa, no falta quien nos ayude, nos ven viejos y aún hay gente buena que comparte con nosotros”, dijo.

Finalmente llegó el camión que estaba esperando y sin ayuda de nadie subió los empinados escalones para ir a su hogar. Hoy otra vez recorrerá las calles con su cobija.

