Cientos de mujeres piden ayuda, pocas denuncian

Redacción

Celaya.- El año pasado fueron atendidas 600 mujeres en el Instituto de la Mujer Celayense por haber sufrido algún tipo de violencia. Sin embargo, muchas se acercan a solicitar ayuda pero muy pocas se atreven a interponer una denuncias ante las instancias de justicia.

La Directora del Instituto de la Mujer Celayense, Magdalena Zapiain, señaló que muchas mujeres llegan a normalizar la violencia y es así que se acostumbran a vivir en ese entorno, en donde hay desde agresiones físicas, psicológicas o incluso económicas.

“En el último año hemos recibido a más de 600 mujeres que solicitaron atención psicológica y jurídica por la violencia que reciben de sus parejas. Incluso, varias de ellas han sido candidatas para irse a un albergue en donde pueden continuar su proceso de atención y resguardadas para poner a salvo su integridad física y evitar nuevos actos de violencia de sus parejas. Ninguna ha querido, por un lado es el miedo a no estar en contacto directo con sus familiares porque ni ellos saben en dónde está el albergue y al mismo tiempo temen que al salir se incremente la violencia hacia ellas por parte de sus parejas o que haya alguna especie de venganza hacia sus familiares y la violencia sea mayor”, señaló.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), señala que el 88.4% de las mujeres que admitieron haber recibido algún tipo de violencia no presentó la denuncia ni solicitó apoyo, contrario al 9.4% que sí lo hizo y 2.2% que sólo pidió apoyo.

Las cifras que maneja el Instituto de la Mujer –que es una instancia de apoyo que se encarga de dar atención a los casos de violencia pero no tiene facultades legales para actuar contra el agresor-, no coinciden con las que maneja la Fiscalía General del Estado porque la mayoría de las mujeres no se anima a interponer una denuncia en el Ministerio Público.

Las denuncias penales que interponen las mujeres son en primer lugar por una combinación de agresiones psicológicas y físicas; o bien sólo por ataques psicológicos, físicos, sexuales, por cuestiones económicas y varias combinaciones.

Mientras que en las instancias de atención a la mujer que dependen del gobierno municipal, el 70 % de las atenciones es por violencia física y un 8% psicológica y física, mientras que la sexual representa sólo un 1%. Lo destacado es que la mayoría no denuncia ante la Fiscalía.

Es decir las mujeres atacadas sexualmente y/o físicamente no tan fácilmente se atreven a pedir ayuda.

Las mujeres atacadas que sí denuncian a su agresor o agresores están en un rango de edad de los 30 a los 34 años, le siguen las de 25 a 29 años y posteriormente de 20 a 24 años.

Y aunque en el Instituto de la Mujer se les asesora, no las pueden obligar a denunciar ni a seguir con el proceso de atención psicológica, orientación jurídica o que se alberguen.

Las mujeres que se han acercado a solicitar apoyo, han sido principalmente de colonias y comunidades en donde la violencia es muy marcada y por ello han crecido en un entorno familiar donde también predomina la violencia, al grado de percibirla como algo normal.

El Director del Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Celaya, Pedro Vela Salgado, informó que en la institución se cuenta con un grupo de atención para ‘Mujeres Víctimas de la Violencia’ y otro para ‘Hombres Generadores de Violencia’, así como otros grupos de apoyo, pero tanto para ellas como para ellos les cuesta trabajo aceptar que son violentadas y ellos generadores de ésta.