Científico chino pide usar cubrebocas en todo momento para evitar la propagación de virus

Redacción

México.- Según publica la revista Science un científico chino que estuvo en la primera línea de lucha contra la pandemia del coronavirus en sus primeras fases manda un importante mensaje al mundo, “no usar mascarilla en todo momento es un error”.

George Gao, director general del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), respondió a una entrevista de la revista Sciencie.

Su investigación se especializa en virus que tienen membranas lipídicas frágiles llamadas sobres, un grupo que incluye SARS-CoV-2, y cómo ingresan a las células y también se mueven entre especies.

Gao respondió las preguntas de Science durante varios días a través de mensajes de texto, mensajes de voz y conversaciones telefónicas. Esta entrevista ha sido editada por brevedad y claridad.

En cuanto a la pregunta de la experiencia que dejo China al mundo, el científico manifestó que distanciamiento social es la estrategia esencial para el control de cualquier enfermedad infecciosa, especialmente si son infecciones respiratorias.

“Primero, utilizamos ‘estrategias no farmacéuticas’, porque no tiene inhibidores o medicamentos específicos y no tiene vacunas. En segundo lugar, debe asegurarse de aislar cualquier caso. Tercero, los contactos cercanos deben estar en cuarentena: pasamos mucho tiempo tratando de encontrar todos estos contactos cercanos y para asegurarnos de que estén en cuarentena y aislados. Cuarto, suspender las reuniones públicas. Quinto, restringir el movimiento, por lo que tiene un bloqueo, el cordón sanitario.

Sin embargo, un consejo que ha contradicho por muchos expertos en salud pública en todo el mundo es la de utilizar mascarilla.

“El gran error en los Estados Unidos y Europa, en mi opinión, es que las personas no usan máscaras. Este virus se transmite por gotitas y contacto cercano. Las gotas juegan un papel muy importante: tienes que usar una máscara, porque cuando hablas, siempre salen gotas de tu boca. Muchas personas tienen infecciones asintomáticas o presintomáticas. Si usan máscaras faciales, puede evitar que las gotas que transportan el virus escapen e infecten a otros”, digo Gao.

Según la Organización Mundial de la Salud solo aconseja a las personas que usen una máscara protectora en público si sospechan que están infectadas o que alguien a quien cuidan lo está.

Pero más trabajadores de la salud y virólogos en todo el mundo, incluso en Francia, dicen que si todos usaran una máscara, de cualquier descripción, incluso pasamontañas o pañuelos para cubrirse la boca, ayudaría a frenar la propagación del coronavirus.

La República Checa incluso ha hecho obligatorio el uso de máscaras faciales, uno de los únicos países que lo ha hecho hasta ahora, una ‘influencer’ identificada como Petr Ludwig hizo un video ilustrativo de este tema.

A principios de marzo, el gobierno del primer ministro checo fue criticado debido a que hizo obligatorio el uso de mascarillas, incitando a miles de mujeres a recurrir a sus máquinas de coser.

República Checa registra 2,817 casos confirmados de coronavirus y 16 fallecimientos según el último balance del domingo. Su primer caso lo detectaron en los primeros días de marzo y también prohibieron la entrada de visitantes extranjeros al país