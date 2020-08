Cien comerciantes se instalaron en Tianguis de La Colmena

Gilberto Navarro

Guanajuato.- José Luis Vega, síndico municipal, considera que no es necesario que se establezcan reformas a los reglamentos, como propone la regidora panista Cecilia Pöhls, para sancionar a quienes desobedezcan las medidas de salubridad.

Como se ha informado, la regidora panista Cecilia Pöhls, en la pasada sesión del Ayuntamiento de la capital, presentó una propuesta de reforma a nueve reglamentos, para sancionar con multas y arrestos a quienes no acataran las medidas de salubridad durante la pandemia, como el uso de cubrebocas, las sanciones económicas llegarían hasta los 4 mil pesos.

Pöhls Covarrubias, ha señalado, que, aunque avanza el semáforo de reactivación económica, sus propuestas están congeladas y sin análisis, además que el síndico José Luis Vega, no responde a sus solicitudes de información sobre el estado de la propuesta.

Vega afirmó que las propuestas sí se están analizando, pero considera que no son viables en este momento, toda vez, que los reglamentos ya consideran una sanción a la desobediencia de las medidas de prevención y a poner en riesgo de salud a los ciudadanos, lo cual hace a la propuesta innecesaria.

“Nosotros revisamos con detenimiento nuestro Bando de Policía y Buen Gobierno y resulta que todos los que atenten contra la salud de los demás, pueden tener una sanción, si el cubrebocas es obligatorio, porque usarlo impide atentar contra la salud de los demás, una vez que no se usa, la aplicación del bando es procedente y susceptible a una sanción, lo importante es no creer que, por la falta de modificación a un documento, no existe una sanción, si existe”.

Sostuvo que no ha habido una comunicación directa con Pöhls Covarrubias, sino a través de los medios de comunicación. “Ella se ha comunicado conmigo a través de los medios de comunicación, entendí que era su ruta, cada vez que me manda un mensaje a través de los medios, se los envío también a través de los medios, que es la ruta que ella eligió, no tengo otra”.

En este sentido, consideró que, fue oportunista de parte de la regidora, emitir la iniciativa en el marco de la pandemia.

“Recibimos la iniciativa de reglamento, que opera en la coyuntura, esto es, expresamente, intenta sumarse a esta ola de emergencia y busca la reforma de muchos reglamentos, la iniciativa busca introducir definiciones de lo que es cuidar la salud, estas definiciones realmente pueden ayudarnos, pero no en un carácter emergente”.

Sin respuesta

Cecilia Pöhls lamentó que estas modificaciones, que tienen como finalidad proteger la salud de los capitalinos, estén atoradas en las comisiones, en las cuales ni siquiera se han radicado. “Desafortunadamente no he tenido respuesta del síndico José Luis Vega, si he estado preguntando que va a pasar con la iniciativa”. Señaló que supo que hay intención de José Luis Vega de rechazar las propuestas de Pöhls Covarrubias, lo que consideró, que es una falta de cortesía política. “Con mucho pesar comentó que solo quedará como iniciativa, ya que como síndico considera que no es necesario hacer las modificaciones a los nueve reglamentos que propuse”.

