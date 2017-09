Ciclovías, escenarios perfectos para el robo

Se está realizando un rediseño de las zonas de acción de la Policía para atacar dichas acciones

Luz Zárate

CELAYA, Gto.- Las diferentes ciclovías de la ciudad se han convertido en un peligro para peatones y ciclistas, pues muchos al momento que salen a correr, caminar o simplemente transitan o circulan por la zona, están en riesgo de ser asaltados.

Las más peligrosas son las que están a un costado de la vía del tren –sobre todo las ubicadas en la avenida Las Fuentes-, las que están adecuadas en los camellones de la ampliación de avenida Irrigación y de la avenida México-Japón.

“Anteriormente salía a correr ahí por la vía, otras veces me iba allá por Liverpool, pero me pasó que un muchachillo se acercó y me quitó mi celular y la verdad me dio miedo y no regresé. Mejor me metí al gimnasio, ahí es más seguro”, dijo Paola Mendoza.

Es una queja generalizada de quienes pasan por estos lugares, pues continuamente les roban Ipods, celulares o el dinero que traigan consigo.

El director de Policía, Jaime Rosales, cuestionado sobre el tema, dijo que enviará motopatrulleros para que vigilen la zona y se sientan más tranquilos y seguros quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

“Tenemos una sectorización para los ejes y bulevares, en todas las vialidades, en todas las calles, está sectorizada toda la ciudad y las comunidades de manera que todas las patrullas puedan cubrir todos estos tipos de lugares. En el caso concreto de éstas (ciclopistas) vamos a mandar las motocicletas, todo se puede mejorar, nosotros lo tomamos en cuenta, voy a mandar motocicletas”, señaló Rosales.

El director de Policía, señaló que quienes sufran algún incidente marquen al 911 para que se acudan a su llamado de auxilio, pero también servirá para que se tenga conocimiento en la corporación de los lugares donde se está delinquiendo.

“Estamos en un rediseño, estamos abiertos a escuchar los problemas. Es un hecho que muchos delitos no se denuncian y ahí nosotros estamos atados de manos, por eso es importante la denuncia ciudadana”, manifestó.

Las mujeres y jóvenes son los grupos más afectados en cuanto a asalto se refiere, sobre todo por la impotencia de ser despojados de sus pertenencias y por ser los más sensibles.