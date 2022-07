El regidor comentó que presentará un proyecto para el mantenimiento de la ciclovía en Los Pastitos en Guanajuato

Guanajuato.- El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial del Ayuntamiento capitalino, Carlos Chávez Valdez afirmó que la ciclovía de la zona de Los Pastitos debe ser rehabilitada.

No obstante señaló que esta ciclovía construida en la administración municipal 2015- 2018 no formaba parte de un Programa Integral de Movilidad y se trata de un tema más recreativo que de vialidad. Por lo que manifestó la necesidad de poder implementar ciclovías en la zona sur del municipio en donde no hay pendientes pronunciadas. Esto a diferencia de la cañada.

Lo anterior, luego de que en días pasados Correo dio a conocer que dicha ciclovía que va desde el acceso al Paseo Ashland hasta las inmediaciones de la Glorieta Unesco se encuentra en abandono.

No se requiere mucho para componer ciclovía

Chávez Valdez dijo que no se requeriría un presupuesto alto. Sino que con el propio recurso de mantenimiento que tiene la Dirección de Obra Pública, la ciclovía puede rehabilitarse. Por lo anterior, informó que en los próximos días hará el planteamiento a la dependencia.

No obstante, el regidor del PAN insistió en que la capital requiere un Programa Integral de Movilidad que observe el transporte a través de bicicletas. Así como el tema peatonal, vehículos particulares, de carga y turísticos.

“Fue un proyecto que se hizo y desde mi punto de vista lo que se tiene, no hay que dejarlo caer, entonces valdría la pena que pueda ser rehabilitado, que la Dirección de Obra Pública ponga cartas en el asunto para hacer un planteamiento al respecto…La verdad es que es un tramo súper pequeño”, es un tema más recreativo de que vialidad”, declaró.

Se complican ciclovías en León

Mientras que la construcción de 3 ciclovías trazadas por el carril de baja velocidad están listas para arrancar durante este semestre, la que se proyecta sobre la avenida Enrique Aranda Guedea quedó detenida por la inconformidad de algunos comerciantes de la zona.

El titular de Obra Pública, Israel Martínez Martínez, dijo que el trazo de la vialidad ciclista sigue en análisis, aunque no se ha desechado el proyecto. Ya que también existe la necesidad de quienes usan ese medio de transporte.

“Está en análisis, no es que esté atorada. Hubo algunas dificultades e inconformidades sobre todo de los locatarios. Pero no está suspendida. Estamos verificando qué otro tipo de ajustes podemos hacer para sí implementarla, porque es un hecho que hay demanda de ciclistas en la zona” dijo al respecto.

Comerciantes se resisten

La licitación de la ciclovía de 1.1 kilómetros de longitud estaba lista para arrancar a mediados de junio. Sin embargo debido a las protestas de comerciantes semifijos y locatarios que se instalan tanto en las banquetas como en parte del arroyo vehícular, la dependencia pospuso el proceso en lo que se redefine el proyecto.

Y es que pese a que han existido mesas de trabajo, e incluso la propuesta de recortar 15 centímetros al ancho del carril ciclista para permitir que los comerciantes puedan estacionar sus camionetas frente a sus locales, las negociaciones aún no han terminado.

“(la reducción del carril) Es parte de los análisis que aún estamos haciendo, también realizando algunas pruebas físicas que sí el espacio de la vialidad está muy limitado. Pero estamos buscando la mejor opción técnica para que el ciclista pueda tener un trayecto seguro y que los diferentes usuarios de la zona mantengan su movilidad” añadió el director de Obra Pública.

Alistan 3 ciclovías

Mientras, la dependencia tiene programadas la construcción de tres tramos ciclistas sobre el bulevar Francisco Villa, en tramo entre las Torres y Morelos. Un par vial sobre avenida Francia y avenida México, y uno más sobre bulevar Puma en la colonia Lomas de Echeveste.

Las tres vialidades seguirán el mismo modelo del último tramo construido sobre el bulevar Bocanegra. El cual que colocaron en el carril de baja velocidad pegado a la banqueta, conforme a los estándares del manual internacional de calles seguras.

Martínez Martínez aseguró que en estos tres proyectos hay buena aceptación de parte de los habitantes de la zona. Incluidos los de Lomas de Echeveste, quienes originalmente se habían opuesto al proyecto. Sin embargo aseguró que todo se trató de desinformación.

