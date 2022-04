El ciclista Heriberto Quiroz de Purísima compartió que luego de un mes en Europa, comienza a aclimatarse al máximo nivel de competencia

Jonathan Juárez

Purísima del Rincón.- A un mes de su llegada a Bélgica con el equipo Start Junior Team , el joven atleta de Purísima del Rincón, Heriberto Quiroz, se adapta en competiciones del más alto nivel en ciclismo.

En entrevista telefónica con Periódico Correo, narró que no ha sido sencillo, pero ya ha sido capaz de destacar como protagonista en las competencias que ha participado, principalmente en Alemania y Bélgica.

Sus compañeros ya lo conocen como ‘El Mexicano’, lo cual le representa un orgullo, como también lo es poner en alto el nombre de su municipio y el del estado de Guanajuato.

“Me llena de orgullo porque nunca me imaginé ser referencia del país, ser motivación para los chicos que vienen de abajo, ser algo a seguir. Aún no he hecho nada, o algo importante, pero el simple hecho de estar acá, me hace sentir muy bien”, afirmó.

Foto: Especial

Explicó que sus logros no son únicamente de él, sino también de sus papás, sus hermanos, su entrenador Luis Martínez del equipo Tennis Stars, y todos los que lo han apoyado, incluidos los habitantes del municipio de Purísima del Rincón.

“Aún me falta mucho camino por recorrer, pero me siento muy bien de que los chicos que van abajo digan: ‘un día quiero andar allá donde él anda’, o ‘Quiero ser como él’. Yo siempre les digo que sean mejores que yo. A mí me llena de orgullo ser de Purísima, de Guanajuato y de México”, apuntó.

Este fin de semana tuvo una competencia de 120 kilómetros, y durante la carrera se enfrentó a todo tipo de climas, pues nevó, llovió y hasta hizo calor.

“Al final logré terminar en el lugar 38 de 126 corredores”, expresó el ciclista de 18 años. “Me he sentido muy bien, rodeado de muy buenas personas, es algo muy diferente a lo que uno está acostumbrado a vivir, son nuevas experiencias y muy bonitas. Tienen confianza, tienen fe en mí, y yo quiero darle muchas satisfacciones al equipo”, añadió.

El ciclista Heriberto Quiroz de Purísima. Foto: Especial

Heriberto lucha por que su permanencia se prolongue en el equipo, ya que con el paso del tiempo su desempeño ha ido mejorando.

