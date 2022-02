Presenta dificultad para realizar sus tareas diarias; el estudiante de Música fue uno de los heridos en el ataque al bar

Cuca Domínguez

Salamanca.- Era la tarde del domingo 19 de septiembre del 2021; Jesús Almanza Martínez de 19 años de edad, estaba por terminar su turno de mesero en el restaurante ‘Barra 1604’, trabajo con el que se ayudaba en sus estudios de licenciatura de Música, cuando algo estalló.

“Cuando vi mi mano, pensé que ya no iba a poder tocar instrumentos porque pensé que la iba a perder… fue lo primero que se vino a la mente”, narró a correo a casi cinco meses de ese hecho.

En ese atentado con explosivos perdieron la vida el dueño y el gerente del lugar y, además de Chuy, resultaron lesionados un músico y el conductor del motoenvío que entregó el paquete.

Por este hecho la Fiscalía General de Justicia del Estado informó de la detención de una pareja de esposos que enfrentan el proceso penal en su contra.

En tanto, Chuy recibió a correo en su casa, aún con las secuelas de las lesiones que ocasionó aquel incidente y agradeció la intervención de todos.

“Familiares, amigos, restauranteros que me apoyaron durante mi convalecencia hasta este día que es una segunda oportunidad que me da la vida”, aunque las cosas que hacía antes (ejercicio, tocar instrumentos musicales) no las puede hacer ahora, “ahora me cuesta un poco más poderlos tocar”, confesó.

Chuy explicó que todavía le cuesta reflexionar sobre la situación, entender la magnitud de lo que pasó, “yo lo viví diferente, incluso pensé que era un caso perdido, que no tenía solución; pero con el paso del tiempo me pasaron a terapia intensiva, después estuve aislado en un piso y me atendieron muy bien, hasta salvaron mi mano, que aún está en recuperación”.

