Christian Nodal ya planea darle el anillo de compromiso a Belinda

Brasil.- Tras el escándalo que estalló luego de darse a conocer que el futbolista brasileño Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza, más bien conocido como Hulk, se casó con la sobrina de su exesposa. Meses después de conocerse la noticia, la exesposa del jugador del Shangai SIPG rompió el silencio y contó cómo se siente con la situación.

Iran Angelo, quien ahora sufre al ver las fotos de su sobrina con su ex, con quien estuvo 12 años en pareja y tiene tres hijos -Ian (11), Thiago (9) y Alice (7)-, manifestó, en una entrevista con el medio portugués Record: “Me despierto y me duermo sin entender por qué me paso todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón”.

Ocho meses después de que el sitio UOL confirmara la separación de Hulk de la brasileña, ella apuntó sobre Camila: “Era una hija para mí”.

Iran y su sobrina tenían una gran relación. De hecho, así lo mostraban en redes sociales antes de que se confirmara que Camila estaba en pareja con Hulk.

“Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tenés dinero, pero amor, cariño, atención, respeto… todo”.

“Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado”, se lamentó Iran con dolor.

Como lo hacen habitualmente, Hulk compartió hace unos días una romántica foto en redes con su actual esposa en la que la saludaba por su cumpleaños. “Me enseñaste qué es amar de verdad y, sobre todo, qué es ser amado. No tengo dudas de lo que deseo para mí a partir de ahora: una vida a tu lado”, le dedicó el exjugador del Zenit a la joven brasileña.

Camila, quien vive en China con el delantero de Shangai SIPG, le había escrito una carta a su tía, según el sitio UOL, en la que se disculpaba y le decía: “Nunca quise vivir tu vida”.

