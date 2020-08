Christian Nodal y Belinda son tendencia en redes y en los memes los protagonistas

Redacción

México.- Los cantantes Christian Nodal y Belinda se habían vuelto la pareja del momento, sin embargo hoy son tendencia, por una presunta ruptura en su naciente relación.

Por si no te has enterado, en redes sociales el tema del momento es el supuesto rompimiento de Christian Nodal y Belinda, ya que desde temprano cientos de usuarios se dieron cuenta que ambos personajes ya no se seguían mutuamente en Instagram, además de que el cantante borró las fotos que tenía con la intérprete de ‘sapitos’ y sobre todo ¡eliminó el video que había subido de ellos dos!.

Esta noticia se ha vuelto la comidilla de todos los medios de espectáculos pero también de los internautas que no dejaron escapar esta oportunidad para crear una serie de memes para ‘conmemorar’ el evento.

Nodal acordándose que hace unos días dijo que se iba a casar con Belinda, y hoy ya la dejó de seguir en Instagram pic.twitter.com/FZ1cRHcZms — RANDOM (@SoRandxm) August 14, 2020

Lupillo Rivera viendo cómo Nodal y Belinda se dejaron de seguir en Instagram:

pic.twitter.com/ukqPYG4izt — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) August 14, 2020

Belinda ahora que corto con Nodal pic.twitter.com/nHaoEb7Vgg — Carlos. (@CrlosElizondo) August 14, 2020

Yo apenas despertando y enterándome de la noticia de que #Anabelle se escapó y que #Nodal dejó de seguir a Belinda, seguido de borrar su video. pic.twitter.com/S4oVDEcGE7 — 𝓐𝓻𝓪𝓷𝓽𝔁𝓪 𝓡𝓸𝓭𝓻𝓲́𝓰𝓾𝓮𝔃 (@ArantxaRodrgu16) August 14, 2020

Nodal: Apenas llevamos una semana y ya me quiero casar

Belinda: pic.twitter.com/VlkCoNdf4I — RPDR Memes (@LaGrupaOficial) August 14, 2020

Christian Nodal en estos momentos… pic.twitter.com/1bPnuIM9iG — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) August 14, 2020

Nodal: Te amo, Beli. Eres el amor de mi vida, quiero casarme contigo y tener mil hijos. Belinda: pic.twitter.com/tWE9bTGWfk — 𝓡𝓮𝓶𝓲 (@vodkadtamarindo) August 14, 2020

Si el romance de Nodal y Belinda fuera película ¿Cómo lo llamarían? Yo: 500 (7) days of Belinda pic.twitter.com/9ZVtTmGwR7 — Hugo Soria✊🏼 (@hugosoria) August 14, 2020

Lupillo al enterarse que ya no se sigue Nodal y Belinda en instragram. pic.twitter.com/JMkEmN3RaI — Bella Demente 🖤 (@SoyMarbe) August 14, 2020

Yo al enterarme que Christian Nodal borro sus fotos y dejo de seguir a Belinda // También yo viendo que se nos viene buena música sad y para alcoholizarse pic.twitter.com/gxzTKGFfe0 — Eliseo RoAn 🇲🇽 (@Cheo95Er) August 14, 2020

Belinda y Nodal nos dejaron como 🤡 🤡 con su relación fake 💔 pic.twitter.com/A4WHbeBaLb — letioliveros (@letioliveros) August 14, 2020

También te puede interesar: J Balvin da positivo a Covid19

RC