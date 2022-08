A sus 14 años, Christian Leonardo ya ha sufrido ocho fracturas y debe cuidarse de cualquier caída o tropiezo para no lastimarse

Luis Telles

Villagrán.- Originario de Dolores Hidalgo, Christian Leonardo González Reyes, un joven de 14 años de edad con osteogénesis imperfecta, comúnmente llamada “la enfermedad de los huesos de cristal“, se convirtió en Soldado Honorífico de la 16/a Zona Militar, sede Sarabia, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Gilberto Lezama López, teniente de Arma Blindada, se encargó de recibir e invitar a Christian Leonardo a participar en un acto cívico que sirvió como su ceremonia de bienvenida, misma que efectuó ya con el uniforme de soldado del Ejército Mexicano.

Al concluir, Christian, acompañado de su mamá, Nohemí Reyes Ramírez, y su papá, Fabián Leonardo González González, conoció los vehículos blindados, armamento, telecomunicaciones y el Plan DN-III que realiza el ejército en apoyo a la sociedad.

Christian Leonardo también recibió un reconocimiento como Soldado Honorario, lo que le permitió tener una experiencia más cercana a la familia que es el ejército y la sección de blindados.

“Estoy muy contento, me llevo conocimiento de lo padre que es el ejército, de una forma muy diferente a lo que sabía. Se tienen armas muy padres, los camiones, todo me parece muy bien”, dijo Christian Leonardo al despedirse de los elementos de la Sedena.

Christian Leonardo, soldado honorario de la SEDENA. Foto: Especial

“No me echo para atrás”

En cuanto a la enfermedad que padece, señala que en algunos momentos de su vida ha sido muy difícil, “pero no me echo para atrás y sigo adelante. Mi enfermedad me provoca muchas fracturas que me impiden hacer muchas cosas que me gustan, como el futbol, pero me siento orgulloso de estar aquí”.

Dijo que en su vida diaria se tiene que cuidar de no hacer cosas que le signifiquen un riesgo, y siempre debe estar atento para evitar algún accidente. Y es que algo tan común como una caída ya le ha provocado la fractura de ambas piernas y ambos brazos en varias ocasiones.

Con el ejemplo de su padre, albañil de profesión, Christian dijo que estudiará para en un futuro llegar a ser arquitecto.

“Me gusta el tema de la construcción, veo a mi papá y espero en Dios llegar a cumplir mis sueños”, compartió.

Por su parte, Nohemí Reyes, mamá de Christian, comentó que el padecimiento de su hijo es hereditario, pero ni en su familia ni en la de su esposo nadie tiene dicha enfermedad.

“Entonces lo de él fue algo genético, por los genes de los papás. Es algo difícil, porque él tiene el riesgo de fracturarse en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier edad. Ahorita ya tiene ocho fracturas”, apuntó.

Foto: Especial

Enfermedad ha sido difícil, admite su madre

Señaló que ha sido difícil, pero lo han superado poco a poco, con “demasiados” cuidados que llevan cada día y a todas horas.

“Él hasta tropezando se ha fracturado. Es muy difícil, tan solo la impotencia de que él no puede correr, brincar, le gusta el futbol pero no puede hacer ese deporte. Entonces es muy difícil estarlo observando y previniendo lo de las caídas y demás”, admitió.

Nohemí recuerda que desde que su hijo ingresó al jardín de niños, ella tuvo que estar con él, así como en la primaria.

“En la secundaria siempre a la hora de los recesos, siempre acudo a cuidarlo para cualquier accidente que pudiera tener y pues los maestros siempre lo tienen al frente, para que puedan evitar algún accidente. Es difícil desde la escuela”.

Agregó que en la actualidad, Christian tiene fracturada su mano derecha, algo preocupante porque pronto ingresará a tercero de secundaria y no podrá escribir.

“Sí es difícil esta enfermedad, no tiene cura y no se le va a quitar, él siempre va a vivir con eso. No hay medicamento, no hay nada que pueda reforzar lo de sus huesos, nada más son cuidados y ahorita cuando se ha fracturado, rehabilitación”, explicó.

Comentó que a ella y su esposo, les habían dicho que la enfermedad le podía generar lento aprendizaje, “pero él es bueno, el tiene la capacidad y le está echando ganas, él quiere ser arquitecto. Siempre voy a seguir cerca de él, siempre voy a estar al pendiente de él, la carga del sustento en la casa la tiene mi esposo, su papá, yo no he podido trabajar para poderle ayudar, pero ahí la llevamos”, concluyó.

