La comunidad de Loza de Barrera está de luto. En el templo repicaron dos veces las campanas anunciando la muerte de dos de sus habitantes

Karla Silva

Silao.- La comunidad de Loza de Barrera, en el municipio de Silao, está de luto. Las bocinas se apagaron, las reuniones familiares se suspendieron y a las 6:00 de la tarde de este viernes, en el templo habían repicado dos veces las campanas anunciando la muerte de dos de sus habitantes. Estos son los que se incluyen entre las víctimas del accidente vial ocurrido horas antes en el municipio de León.

Al llegar a la comunidad se observa la tristeza en los rostros de la gente. Hombres y mujeres, niños y adultos por igual, saben que han vivido una tragedia, pero pocos conocen con certeza el número e identidades de las personas que resultaron heridas o que fallecieron en un choque que se registró poco antes de las 7:00 de la mañana en la carretera Silao-León, cerca de la desviación a Santa Ana del Conde.

Lee también: Tragedia en la Silao-León: camioneta de personal choca con trailer; hay 7 muertos

Alejandro Fernández es sobrino de Carmen. Contó que a través de los medios de comunicación se enteraron de lo sucedido, pero el primer acercamiento se dio a través de una de las personas accidentadas, quien les dio la noticia de que la siniestrada era la camioneta que a eso de las 6:00 de la mañana había salido de la comunidad para llevar a varias personas a su centro de trabajo.

“Alguien de los que sobrevivieron al accidente habló para acá. Una tía mía se trasladó, y ya cuando llegaron al lugar de los hechos, nada más la miraron de los pies y ya corroboraron que sí era ella. Por eso nos dimos cuenta (del deceso)”, afirma.

Dos miembros de la comunidad de Loza de la Barrera fallecieron en el choque de la Silao-León. Foto: Karla Silva

A pesar de que la jornada laboral de su tía concluyó a las 3:00 de la tarde, ni la empresa Leche León ni la compañía de transporte de personal se habían acercado para comunicar de manera oficial el deceso. Otros familiares que tuvieron que viajar hasta la ciudad de Guanajuato para reconocer el cadáver en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Carmen Fernández Olmos, de 53 años, enviudó hace apenas unos años. No estaba pensionada y trabajaba en la lechera para ganar el sustento de cada día.

“No hay nada todavía (de información) de empresas… nadie se ha manifestado, que están presentes”, contó también Emilio Fernández, su hermano.

Recorren hospitales para encontrarlos

Varias familias tienen la incertidumbre de no saber el estado de salud de sus seres queridos. Una de éstas es la de María, tía de Christian, de 23 años de edad, a quien vieron por última vez por la mañana al salir de casa en busca del sustento. Apoyaba económicamente a su padre y madre, y es éste, su papá, el que “anda por allá (en León) buscándolo. No nos ha hablado”.

La noticia ha entristecido por completo a sus hermanos, tíos, primos y amigos.

“Muy triste la pérdida (de Christian), no sé cómo explicarlo”, dijo entre lágrimas María, al mismo tiempo en el que consideró elemental el que las autoridades estatales intervengan para que los familiares puedan hallar rápidamente a las víctimas.

La comunidad entera está de luto tras el choque en la Silao-León. Foto: Karla Silva

Por si te lo perdiste: Tras accidente en carretera de León, familiares denuncian abandono de empresa y gobierno

La penuria es para todos

Pero la tragedia ha impactado a la comunidad rural completa, como lo reconoció Ana Silvia Hidalgo, ahijada de la señora Ana Luz, quien también falleció en el choque. No pudo describir el sentir de la comunidad, pues nunca antes se habían enfrentado a algo similar.

“(Es) una cosa muy triste, horrible, que nadie espera. Uno sale (a trabajar) y no sabemos si regresamos. (Es) desgraciadamente el peor accidente que ha pasado aquí, es muy feo. Nadie lo superamos ahorita y todavía no estamos en creencia de que sí es verdad. No habían pasado hechos así hasta ahorita”, afirma.

Tras lo ocurrido, consideró que es necesario que los habitantes se sumen a la reflexión y que hagan conciencia acerca de la unión que deben tener, así como apegarse a sus familias porque “vida, solo una”. También lamentó que Jennifer, hija de su primo, esté en estado de coma en un hospital, por lo que la penuria apenas comienza para sus papás.

Comunidad de Loza de la Barrera. Foto: Karla Silva

Las campanas son señal de luto

Hasta esta tarde en Loza de Barrera, las “agonías” -como se conoce al repicar de las campanas cuando hay un fallecimiento- se habían escuchado dos veces, confirmando la muerte de Carmen y la de Ana Lucía, pero se sabe que hay más cuerpos.

Iván, coordinador de Catequesis, explicó que el repique de las campanas es para que la gente acompañe a las familias en su luto.

“En ese momento los estéreos, bocinas, no se tocan. Se guarda (luto) los nueve días, desde que fallecen hasta que termina su rosario. Ahorita van dos veces, cada que nos avisan que fallece alguien, se toca la campana”.

Una tragedia como el choque en la Silao-León no había ocurrido en la comunidad. Foto: Karla Silva

En la Parroquia de Santa Ana los cuerpos serán recibidos con más repiques. Lo sucedido ha cimbrado a sus poco más de 1 mil 200 habitantes.

Te puede interesar: Víctimas de accidente en carretera a Silao eran trabajadores de Leche León

“Nos impactó desde temprano, toda la gente estaba con que no sabía ni qué hacer, (no sabía) qué es lo que pasó”. Sin embargo, los pobladores esperan tener más noticias lo antes posible.

Quizás te interese:

JRP