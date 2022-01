Redacción

Celaya.- Dos personas sin vida y al menos seis lesionados fue el resultado de un accidente entre una camioneta de transporte de personal y un tráiler, en la carretera Celaya-Salvatierra

El incidente ocurrió a la altura de la comunidad de Ojo Seco, sobre la carretera Celaya-Salvatierra, la tarde de este sábado.

La camioneta trasladaba a trabajadores que acababan de salir de turno de una empresa cercana, y aunque se desconoce cómo sucedió el accidente, se sabe que esta se salió de la carretera y se volcó sobre los campos de cultivo.

Extraoficialmente se dijo que la primera sufrió fallas mecánicas y el tráiler no alcanzó a esquivarla y la impactó.

Producto de la volcadura dos personas salieron proyectadas y casi al instante perdieron la vida. Una quedó entre el pastizal y otra debajo de las llantas del tráiler, una parte del cuerpo del hombre quedó semi deshecho, luego de ser arrollado por la pesada unidad.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas, sin embargo, los trabajadores lesionados no fueron trasladados de inmediato, pues pese a que los cuerpos de rescate llegaron pronto, los afectados no quisieron moverse hasta que no llegaran los representantes legales de la empresa.

Al final, estos fueron trasladados por las unidades de emergencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a hospitales de la ciudad para ser atendidos.

Al sitio acudió personal de Bomberos y Protección Civil para ayudar en las labores de rescate de uno de los cuerpos de los fallecidos.

En el lugar del accidente se realizó el peritaje correspondiente para determinar la causa del incidente y fincar responsabilidades. Finalmente los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizarles la necropsia de ley.

