Ciudad de México.- Se diga lo que se diga, Víctor Manuel Vucetich ha comenzado a cambiar la cara del Guadalajara. Es verdad, las Chivas apenas llevan cinco puntos, apenas ha ganado un partido, pero las formas también son importantes y en el Rebaño, las formas han mejorado.

A simple vista, el empate a cero de ayer frente a Santos Laguna, podría indicar que el equipo del Rey Midas se metió a la Laguna a defenderse, a echar el camión atrás, pero no, el Guadalajara plantó cara, mostró carácter, sangre, y tuvo oportunidades, serias oportunidades de abrir el marcador, las cuales no fueron concretadas por grandes atajadas de Carlos Acevedo. Mas no fue nada sencillo.

Santos sigue jugando bien, generando oportunidades, pero a la hora de la verdad, algo pasa con el cuadro lagunero que falla, y eso cuesta puntos.

La más clara del juego fue cuando Fernando Gorriarán fusiló a Toño Rodríguez, quien en gran lance escupió el esférico, el cual le cayó a Jesús Ocejo, pero el joven mexicano, con el arco abierto, mandó su disparo por encima, directo a la tribuna.

Guadalajara ya tuvo a sus ‘olímpicos’: Alexis Vega y Uriel Antuna iniciaron el partido, Jesús Angulo y Fernando Beltrán entraron de cambio, algunos con mejores actuaciones que otros.

Pero Chivas sacó el empate, ya no pierde, y la mano de Vucetich ya se nota.

Vuce se va inconforme

Para Víctor Manuel Vucetich, Chivas debió salir del Corona con el triunfo y si no lo lograron fue por Carlos Acevedo, el mejor jugador de Santos Laguna. “Creo que hicimos un buen juego, porque la cancha estaba pesada, el clima es muy extremo, pero se dio un buen juego y pudimos ganar”.

“Debemos de estar trabajando en ese aspecto, pero el portero de Santos fue el mejor jugador de ese equipo, gracias a ellos no se fueron con la derrota, Me preocuparía mucho si no llegáramos. Le hicimos juegos y dominamos a uno de los planteles más sólido del futbol mexicano. Si seguimos trabajando con esa capacidad, seguro encontraremos el marco”.

De cara a la semana doble que se viene, Vucetich indicó: “hay que seguir manteniendo el nivel de combate, y manejar de mejor forma el balón y claro, definir las oportunidades, porque hoy tuvimos dos mano a mano, una de Antuna que cruzó demasiado y otra que salva Acevedo”.