Chivas tiene como objetivo desbancar al América

Respaldado del fuerte gasto que hizo el Guadalajara rumbo al Clausura 2020, Ricardo Peláez dijo que desean retomar “lo antes posible” el estatus del más ganador del fútbol mexicano

Redacción

Ciudad de México.- Respaldado del fuerte gasto que hizo el Guadalajara rumbo al Clausura 2020 (cerca de 48 millones de dólares), Ricardo Peláez, director deportivo del club, aseguró que uno de los objetivos es dejar atrás al América y retomar “lo antes posible” el estatus del más ganador del fútbol mexicano.

“Vamos uno abajo en este momento (de los 13 títulos), la idea no solamente es empatar, sino superar lo más pronto posible y ser el más ganador, ojalá lo podamos lograr en todos los sentidos”, atizó Peláez en conferencia de prensa.

La confianza que Ricardo exhibió ante los medios se debe a que tuvo en tiempo y forma a sus refuerzos, además del trabajo de pretemporada.

“Tratamos de formar el mejor plantel posible, con respeto a las funciones de todos, vendrán los jugadores a ejecutarlo dentro de la cancha, tenemos un gran plantel que es muy distinto, hay que hacerlo funcionar”.

Eso sí, Peláez advirtió que pediría mejores criterios de paridad en las próximas convocatorias de jugadores a la selección preolímpica y al ‘Tricolor’ mayor.

“Uno no da, yo tampoco, que sea parejito. No estamos para exigir, sino para ayudar, tenemos toda disposición de ayudar en todas las categorías, siempre y cuando las reglas sean parejas para todos”, señaló.

Se termina la inversión

Peláez afirmó que la inversión histórica que Chivas hizo en este periodo de fichajes no se volverá a repetir mientras siga en el equipo, teniendo firme el proyecto de formar sus refuerzos en la cantera.

“No los convencí, nos convencimos todos de invertir. Esta inversión no se va a volver a repetir, por lo menos mientras me toque estar. Tenemos que producir jugadores, vienen muy buenos talentos, los estamos incorporando, hoy entraron 5-6 jugadores de la Sub 17 y de la Sub 20”, señaló.

Los nuevos van a la banca

Luis Fernando Tena empezará el torneo con un plantel muy basto, pero los elementos que terminaron el torneo pasado tienen ventaja sobre los nuevos, por el previo entendimiento del estilo de juego.

“La calidad es muy pareja, hoy tienen un mejor engrane los que estuvieron el torneo anterior, eso puede llevar una ventaja. Vinieron muchos jugadores jóvenes de Selección Nacional, de mucha calidad que ya empiezan a pelear, que ya nos dan más opciones en la banca, para cambiar el rumbo del juego. No es que yo prefiera uno, la competencia empezó. Hoy, bien que mal, hay un equipo que ganó los últimos tres partidos el torneo anterior y que se entiende mejor”, aseguró.

*Con información de El Universal

LC

Comentarios

Comentarios