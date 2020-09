Chivas suma ante Necaxa en el inicio de la jornada 10

Agencias

Ciudad de México.- Henry Martín no se siente del todo satisfecho. El delantero del América sabe que ha tenido un rendimiento óptimo en el actual torneo, pero aún puede dar más. El futbolista mexicano es el mejor goleador de las Águilas en el certamen, con cinco tantos. Con la diana que consiguió a mitad de semana ante el Puebla, llegó a 38 goles con la casaca americanista, lo que le permitió igualar las marcas de Raúl Jiménez e Iván Zamorano.

“Estoy pasando por un buen momento, pero puedo dar más y lo tendré que demostrar en la cancha”, dijo el atacanque.

Ante los Diablos Rojos del Toluca, en duelo de la jornada 10 del Guardianes 2020, se le presenta la oportunidad de aumentar su cuota goleadora que le permita mantener la esperanza de formar parte de la próxima convocatoria de la Selección Mexicana, que disputará partidos amistosos contra Costa Rica y Holanda.

“Trabajamos para eso, día a día en los entrenamientos y en la cancha para llenarle el ojo (al técnico Gerardo Martino), hay cosas por mejorar, me encantaría ser tomado en cuenta para este proceso”.

Martín aclaró las palabras que vertió en una entrevista que dio a personal de prensa del club, donde dijo que sería difícil que América alcanzara el título.

“Nunca dije que América no estaba para campeón, solo que hay momentos que si no mantenemos un buen ritmo podemos perder y se nos complicaría ser campeones. No podemos estar jugando lapsos bien y lapsos mal, tenemos que jugar los 90 bien”, aclaró el delantero.

Martin señaló que le gustaría cobrar los penales que se le presenten al Club América, para poder sumar oportunidades de ganar el título de goleo, sin embargo, es consciente de que no es el cobrador oficial pero espera su oportunidad.

“Mientras él lo haga bien, nosotros esperamos la oportunidad. Nos preparamos todos los días para cuando llegue el momento de que él no pueda estar en la cancha, tengamos a otro que pueda cobrar. Me ha dicho que cuando el partido esté un poco más relajado, me puede permitir cobrar el penal. Yo respeto las decisiones de Miguel, pero en la cancha, si se presenta, puede ser que Viñas o yo cobremos alguno de los penales”.