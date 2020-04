Chivas sigue sin avanzar en la eLiga MX

Redacción

Madrid.- El famoso tenista serbio, Novak Djokovic, dio a conocer su oposición a las vacunas, ante la posibilidad de que se descubra una contra la Covid-19, pues manifestó su inconformidad que la inyección se vuelva obligatoria para poder viajar.

“Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera que alguien me obligase a vacunarme para poder viajar. Pero si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión”, señaló en un chat en la red social Facebook con otros deportistas serbios.

Es por ello que si la futura vacuna contra el coronavirus se convierte en un requisito para poder viajar, el deportista tal vez deje su carrera ante esta situación que se opone a sus ideales.

“Tengo mis propias opiniones sobre el asunto, y si estas cambiarán en algún momento, no lo sé”, apuntó Djokovic.