Chispitas del Lenguaje

Disculpas

Un nuevo capítulo se abre en la discusión de ‘pedir’ o ‘dar’ disculpas. Todo ello, en virtud de la solicitud de la Presidencia al Papa y al Rey de España por los acontecimiento de hace 500 años. Trataré primero si se ‘dan’ o se ‘piden’ disculpas y después quiénes, a mi juicio, deberían hacerlo.

El vocablo ‘disculpa’ está integrado por el prefijo dis- que significa ‘separación’, ‘distinción’, o ‘negación’. En el primer caso tenemos palabras como ‘dislocado’, que implica ‘separado de su lugar’; del segundo ‘discordante’, que se refiere a algo fuera de la homogeneidad; y como negación en ‘disculpas’, precisamente.

La raíz de la palabra ‘disculpas’ es ‘culpa’. Esta significa la ‘imputación a alguien por las consecuencia de una determinada acción’. Entonces, ‘disculparse’ implica solicitar un perdón, que le retiren al solicitante la culpa de algo. Por ello, las ‘disculpas’ se piden y no se dan.

Entonces, la forma en que lo plantea el presidente, es correcto: deben pedir disculpas los que ofendieron… el problema es, ¿son ellos?

Por una parte, tomemos en cuenta que los hechos por los que solicita que pidan disculpas sucedieron hace 500 años. Todos los involucrados en esos hechos ya murieron… pero sí están sus descendientes. El problema es que quienes descienden de los españoles que hicieron barbaridades somos los que actualmente vivimos en México. Todos los españoles actuales y sus antepasados se quedaron en España y de ahí descienden, nada tienen aquí. Los españoles que vinieron a conquistar, aquí se quedaron (justo a administrar sus haciendas y encomiendas). Con el tiempo se hicieron criollos y, queramos o no, se mezclaron por la buena o por la mala con los grupos indígenas locales. De ahí venimos los mestizos: apellidos españoles con rasgos tanto europeos (bigote y barba) como indígenas (tono de piel morena, aunque no tan fuerte). Además, todo mestizo casi siempre se ufana de tener un ascendente europeo (abuelo hombre o mujer, la mayoría de las ocasiones). Este aspecto es un valor tan arraigado entre mestizos, que recuerdo a mi abuela pedirme que me casara con una mujer blanca «para mejorar la raza» (buenas intenciones las de mi abuela, pero con el mejor cariño, un declarado complejo de inferioridad). Y no es la única, pues cuando nace un niño, regularmente escucho decir «Al menos no salió tan prietito».

La Independencia la iniciaron los criollos (los descendientes puros de españoles), pero se hicieron de ella los mestizos. Y todo el concepto de minusvalía hacia los pueblos indígenas y de persecución, la hemos hechos los mestizos. Nos enorgullecen los indios muertos (los que edificaron las pirámides; pues de ellos descendemos); pero maltratamos, nos avergüenzan (como el racista Sergio Goiri) y consideramos a los indígenas tan incapaces como los estadounidenses a los negros en los años 50 y 60.

Nuestras leyes son una muestra clara de ello, tiene un trato diferenciado hacia las etnias. Los que debemos pedir disculpas no son los españoles, ni la iglesia actuales. Somos los que perpetuamos las diferencias, los mestizos que aspiramos a ser vistos europeizados.