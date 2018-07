Chispitas del lenguaje

RAE vs. Gobierno español

El nuevo gobierno español, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, pretende revisar la Constitución de su país para hacerla incluyente en su redacción. A la Real Academia Española se lo encargó la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, y responde a la moda de los gobiernos del mundo –al menos los de habla española– que han acatado la recomendación de la ONU de evitar el lenguaje machista. Sin embargo, en el seno de la Real Academia Española hay división y hasta alguno de sus miembros –Arturo Reberte, novelista de gran prestigio– amenaza con renunciar a su lugar.

Se le ha llamado a este tema, que lleva varias décadas de mover las consciencias públicas, «equidad de género». Soy partidario, como cientos, de la equidad en todo sentido. Todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, etnias, transexuales, homosexuales, trasvestis, curas, monjas, animales y vegetales, debemos tener equidad en todo sentido unos frente a otros. Además, estoy consciente que equidad no es lo mismo que igualdad. Si un grupo necesita más –como los ancianos y los niños–, pues que se les dé más. La equidad es el principio de justicia y las leyes son el medio para lograrlo.

‘Equidad’ es la palabra clave de todo este asunto, pero no así el vocablo ‘género’. Hay dos razones por las que se debería evitar: 1. (el menos importante) porque es un anglicismo. En inglés la voz gender sólo aplica a los seres humanos. Por eso en ese idioma es correcto usarla; pero en español no, porque también implica objetos sin vida o, incluso, elementos conceptuales (la puerta, la idea; el avión, el concepto). Además en español no sólo hay masculino y femenino; también está el neutro, ambiguo, heterónimo y epiceno, donde se señalan seres humanos, animales, cosas y conceptos. Entonces no es la palabra aplicable. Es tanto como seguir usando el término ‘casual’ para señalar algo informal; cuando en español ‘casual’ es algo fortuito, imprevisto. La defensa del idioma a algunos también nos es fundamental.

La 2. Es porque incluirla implica aceptar una división que en nada abona a la unidad al trato igualitario. Sucede con los niños (también con los adultos, pero en ellos es más evidente). Cuando se les pide que no hagan algo, se siembra en ellos una semilla de interés. Observo, incluso, que desde la aparición de ese lenguaje un sentido más recalcitrante en las posturas feministas y no feministas. Evidente, de forma permanente se está machacando el divisionismo; se repite una y otra vez que son dos tipos de seres humanos. Y, por si fuera poco, también se crea conceptos maniqueos cuando la realidad tiene mucho más riqueza de alternativas.

Dicen inapropiadamente que las Academias están en contra porque sólo hay hombres. Falso: en todas hay mujeres; Concepción Company es una de las más destacadas de la Mexicana y sostiene que el machismo se debe combatir en otras esferas y no de manera tan desmedida con el idioma.

Me pronuncio en contra porque como empiecen con la Constitución española, la Mexicana corre riesgo; ya de por sí en oficinas de gobierno están hechos un lío.