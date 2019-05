Chispitas del lenguaje

Destripar/spoiler

El fin de semana pasado, terminó una serie de televisión que generó una gran expectativa mundial. Por ello, cada capítulo y temporada, un gran número de fanáticos dedicaron cientos de horas a las especulaciones. La mayoría no acertó, pero a pesar de ello antes de sus comentarios prevenían a la audiencia con la frase «Cuidado, este video puede contener spoilers». Con ello, la audiencia entendía que estaba a punto de que se le revelara información que aún no aparecía en pantalla.

El término ‘spoiler’ es un anglicismo que implica echar a perder una sorpresa al prevenir a alguien. Lo que implica estropear, arruinar o descomponer algo que se ha elaborado para maravillar, asombrar o generar pasmo. Este acto de arruinar una expectativa se logra con la descripción de una parte importante de la trama de un programa de televisión, película, libro, etc; antes de que otros lo vean.

El vocablo inglés spoiler en realidad se refiere a un dispositivo conocido como alerón que su modificación cambia el viento. Este artefacto se halla en las alas de los aviones y sirve para dar dirección a las aeronaves. Mediante este dispositivo se elevan aterrizan o viran a la derecha o izquierda. Entonces, cambian el rumbo o dirección del vehículo aéreo.

Con este sentido es aplicado a las personas que estropean una película, serie o libro.

Sin embargo, el término aplicable en español es destripar. Antes que se pusiera de moda el anglicismo la gente pedía que no les estropearan una película o libro; pero ahora ya piden que no les espolieen la historia. Es decir, castellanizan el anglicismo y lo conjugan como si fuera un verbo español.

En lo personal, me gusta mucho más el término destripar. Cierto que solía decir que no me estropearan una película antiguamente. Pero destripar tiene la ventaja de referir que se sacan las entrañas y con ello, se destroza, estropea, echa a perder totalmente algo: es matarlo, en sentido figurado.

El anglicismo spoiler ha arraigado mucho porque se han puesto muy de moda las series de televisión. Por ello, son de comentario regular entre fanáticos y seguidores de historias, acontecimientos o posibilidades. Sin embargo, cuando la información es fiable –como la de los fanáticos que se arrebatan las entradas para las primeras exhibiciones– entonces sí estamos frente a posibles destripamientos de una serie o película.

En el caso de las series de televisión, como la que recién terminó el fin de semana pasado, en realidad anunciar los comentarios especulativos de los fanáticos seguidores que suben a la red sus videos como spoiler, fue una forma de acreditar sus hipótesis, una calificación para dar prestigio a sus comentarios. La mayoría no acertó en sus expectativas. Todos estos destripadores buscaron en pequeños detalles marcadas pinceladas por donde seguiría la historia. Y, finalmente, no ocurría el destripe pues la historia seguía un camino diferente al que señalaban.

Buena parte de estos destripadores profesionales viven del crédito a sus especulaciones. Sin embargo, creo que ahora quedaron muy maltrechos y mal parados frente a una audiencia que los vio fracasar.