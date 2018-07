Chispitas del lenguaje

¿Latinoamérica o Iberoamérica?

La región comprendida entre el río Bravo (que limita los territorios de EE. UU. y México) hasta Tierra de Fuego (la zona más cercana al Polo Sur desde América), incluyendo las Antillas, se le llama Latinoamérica… pero eso sucede en América; en España sus hablantes llaman a esa zona, Iberoamérica. No por romper tradiciones, ni malinchismo como se suele adjetivar a las simpatías por algo no vernáculo, me parece más precisa la segunda forma de llamar a toda esta región; aunque, de forma por demás extraña, ninguno de ambos vocablos está recogido por el Diccionario de la Lengua Española.

«Se suelen considerar como pueblos latinos aquéllos cuya lengua, herencia cultural o étnica (o todas ellas) se derivan de la lengua de la Roma antigua», cita textualmente Wikipedia. A pesar de que la enciclopedia electrónica lo enuncia como un concepto generalizado (por eso la conjugación en impersonal: «Se suele…»), en realidad es porque así la han nombrado a la región los norteamericanos debido al uso de lenguas de ascendencia latina, español y portugués. En términos estrictos, la herencia cultural tiene más tientes nativos que de la cultura romana. Incluso, la religión católica también difundida por Roma es con mucho, en estas tierras, expresión sincrética. Entonces, el nombre de ‘Latinoamérica’ es más un anglicismo que un término acuñado por los propios habitantes de la región.

‘Hispanoamérica’ tampoco es el término más preciso. Ese vocablo sólo abarca a las naciones que tienen el español como idioma materno. Deja de lado, por tanto, a países como Brasil, de habla portuguesa; Haití, de lengua francesa, con mucha presencia del inglés; Belice, de habla inglesa; en Santa Lucía el 95% de la población habla un idioma local, a pesar de que el inglés y francés son los idiomas oficiales; y en la Guayana Francesa una mezcla de inglés, francés, portugués y español, llamado criollo, es el que se usa.

Por ello, el vocablo más cercano a comprender América del Sur, Centro América, las Antillas y Norteamérica hasta el río Bravo, sería Iberoamérica. Su limitante es que hace referencia la región que tuvo por influencia España y Portugal. Históricamente, también hubo presencia francesa, italiana, alemana, holandesa y, desde luego, inglesa. Aunque se debe puntualizar que la piratería y tráfico de humanos no fue tan decisiva porque ni Portugal, ni España lo permitieron. Por ello, la cultural decisiva peninsular ibérica.

A diferencia del término Latinoamérica, ‘Iberoamérica’ no hace referencia hacia una etnia, como sí sucede con el primer término. Las mezclas –particularmente de España y Portugal, países donde hubo mezcla con otros muchos grupos de casi toda Europa y norte de África– con las sangres amerindias ya hacen mínimos los genes romanos. Es decir, lo único que nos emparienta con lo latino es el idioma y ello de forma secundaria, ni siquiera directamente.

No obstante este razonamiento, el vocablo ‘Latinoamericano’ ha arraigado tanto entre los que habitamos esta región que difícilmente se sustituirá por ‘Iberoamericano’, con más bases para aplicarlo.