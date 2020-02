Chispitas del lenguaje

Gerundio en inglés y español

El gerundio es uno de las figuras gramaticales menos comprendidas en nuestro idioma. Incluso, entre correctores de estilo, se prefiere evitar su uso. Eso debido a que la mayoría de los casos está mal aplicado. Los errores se deben a la influencia de la figura en inglés en español. Me refiero a que en ambos idiomas existe, pero sus usos varían en algunos aspectos de forma radical, acorde a las gramáticas de cada idioma.

Por principio el gerundio en español se construye con las terminaciones –ando/–endo. En inglés, en tanto, se hace mediante la terminación –ing. En español, la gramática lo clasifica como verboide; en inglés es una modalidad verbal. Esa clasificación en español se debe a que no refleja persona gramatical ejecutante de la acción (modo no personal), ni tampoco momento de la acción (el tiempo depende del otro verbo en la oración). Es decir, en ambos aspectos depende de otro verbo.

En inglés, se usa para formar los tiempos llamados progresivos / continuo (pasado, presente o futuro). Sin embargo, en español la clasificación es diferente: con los verbos ser y estar (en cualquiera de sus tiempos) se crea un modo de hablar que se clasifica como voz progresiva. En ambos idiomas esta modalidad refleja una idea que se desarrolla en un lapso extenso. Si se enuncia: «Mi hermano está cocinando» se comprende que es una acción que arranca desde un pasado más o menos lejano al momento de decirlo y terminará en un futuro aún no determinado. Es un periodo amplio. En español (modo) y en inglés (tiempo) se llaman progresivo porque se desarrolla y mantiene en progreso la acción.

No obste, en inglés otra forma de conceptuar al gerundio es como objeto continuo que recibe la acción de alguien: “Cooking is his passion”, que se traduciría: «Cocinar es su pasión». En español diríamos que el verbo fue hecho sustantivo (se enuncia como infinitivo) y recibe la acción de quien realiza esa acción.

El gerundio, aunque sea equivalente, no tiene el mismo uso en ambos idiomas.

En especial a causa de traducciones deficientes, literales, han influido mucho el español en un uso inapropiado: «El avión se estrelló esta mañana, siendo encontrados sus restos tres kilómetros a la redonda». Esto en inglés sí tiene sentido; pero en español, no. En nuestro idioma, el gerundio no puede reflejar un tiempo posterior al verbo de referencia. En español podría enunciarse así: «Esta mañana se estrelló un avión, sus restos fueron encontrados tres kilómetros a la redonda». Son dos oraciones simples unidas por la coma, pero una en voz activa y la otra, en pasiva.

Como no todos los redactores (particularmente de textos del sector público) saben distinguir las distintas voces (pasiva, activa y progresiva), es recomendable hacer dos oraciones independientes: «Un avió se estrelló esta mañana. Los restos de la aeronave se hallaron en un radio de tres kilómetros del lugar del accidente». Es un modelo más efectivo y evita el gerundio, francamente poco dominado y comprendido en español por quienes suelen redactar.