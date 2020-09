Chispitas del lenguaje

Los nombres de las letras

En la última Ortografía académica, en 2010, se fijaron los nombres de las letras de nuestro alfabeto. El propósito es dejar el uso región, es tener un nombre más universal y poder entendernos entre los mismos hablantes. Asimismo, para rebautizarlas, se consideró facilitar su enunciación. Sin embargo, aún se escuchan imprecisiones en su nombre, a pesar de que hace 10 años apareció la última Ortografía.

Por ejemplo, lo que se llamó b grande, b alta o b de burro, en la nueva Ortografía simplemente para a llamarse be. Ese es el nombre que le debe corresponder porque no es más grande que la otra ve, ni tampoco más alta, simplemente tiene un rasgo que se eleva, pero ni la hace más alta, ni grande. Por comparación, la q (cu) tiene un rasgo hacia abajo y no por ello es más chica o baja que las otras letras.

En contraparte, a la otra v se le llama uve. Así de simple. No es ve chica, ni ve de vaca, porque también existen las bacas con be (las parrillas para portar equipaje, colocadas en la parte superior de un vehículo). En resumen, son Be y Uve.

Emparentada con la uve, tenemos en nuestro alfabeto una letra que se incorporó a causa de los nombres extranjeros. Su nombre es uve doble o simplemente doble v. Inapropiadamente, y todavía en las primarias, se difunde su nombre incorrecto. No se le debe llamar *dobleú porque ese es su nombre en el inglés (double u).

La llamada i griega (y) ha pasado a llamarse ye. Así, la vocal es simplemente i o vocal i.

Ya desde hace varios años desaparecieron como parte del alfabeto las consonantes que representaban un sonido. Es decir, que ya no se enuncian en el alfabeto la ch, doble l (ll), porque tampoco eran consideradas consonantes otros casos como la doble r, la q junto a la u (que siempre la acompaña) y la g con la u. Pero la ch y la ll no desparecieron de nuestro idioma. Cuando se anunció su retiro del alfabeto muchas personas se confundieron y protestaban por casos como Chihuahua, Chichonal o chichimeca. El que se hayan retirado del alfabeto no implica que se eliminara su combinación y uso en el idioma. Simplemente, dejó de considerárseles consonantes autónomas. En eso consistió la modificación al alfabeto.

A estas combinaciones de letras que representan un sonido se les llama dígrafos y continúan en pleno uso en el idioma.

El nombre de la grafía r es erre. No por ser una sola se debe pronunciar suave cuando se refiera a la consonante. Solo tiene sonido suave cuando está entre vocales, como en las palabras pero, cara, ira, etc. El sonido fuerte se da solo cuando está entre consonante y vocal (carta, arco, argonauta, etc.) y se duplicará solo si la pronunciación entre vocales lo requiere: perro, torre, churro.

Y las grafías no alfabetizadas también tiene nombre en español: & no se llama ampersand (eso es en inglés) su nombre es et (i en latín); y el símbolo de número #, es almohadilla.