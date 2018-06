Chispitas del Lenguaje

1 de julio

A menos de un mes de emitir nuestro voto, la fecha de las elecciones es sumamente mencionada… el problema es que la enuncian mal. No existe «primero de julio». Esa es una forma impropia, pues los números ordinales no aplican en fechas. Lo correcto es enunciar «uno de julio».

Desde hace varios años se ha generalizado (no sólo en México) la mala costumbre de usar en las fechas los números ordinales en vez de los cardinales (también en otros casos, pero este destaca por tantas menciones en la última temporada). La numeración ordinal tiene como propósito señalar la ordenación de elementos. Por ejemplo, en una competición deportiva, es absolutamente necesario precisar el orden en que los diferentes competidores logran finalizar una prueba. Por supuesto, se enuncia que alguien terminó en primero y no se dice en uno. Es decir, que el concepto de números ordinales es para dar orden a una secuencia. Para que quien escucha interprete una jerarquización. Por tanto, inaplicable a fechas los números de orden.

Ejemplifiquemos en otro caso. En una calle, las casas reciben números cardinales para diferenciar una de otras. La casa uno, no significa que sea la primera o la más destacada. Puede estar al inicio de la calle, cierto, pero eso no implica que deba llamársele primera. Puede ser la casa más grande o más bella, pero sigue sin haber alguna razón para llamarle «la primera casa».

En los días, como en las casas, el número aplica simplemente para conocer la secuencia, no la jerarquía o lo más destacado.

Es decir, que hago un llamado a candidatos y personas vinculadas al proceso electoral que no confundan más a la ciudadanía. Como figuras públicas, que su actuar y decir tiene un efecto en el resto de población, deben ser cuidadosos en el uso del lenguaje para aplicarlo de forma debida.

Otro error es escribir la cifra seguido por un símbolo que se puede confundir con el asignado a grado. Es decir que al escribir «1° de julio» se refieren a «un grado de julio» y no a primero de julio. Para diferenciar el número ordinal de la gradación, debe escribirse un punto entre la cifra y el siguiente signo, que ya no representará grado sino una vocal o volada. De esta forma (1.o) queda claro que se refiere a primero, a diferencia de no colocar punto, que obligadamente se interpreta como grado (1°).

El único caso admitido relacionado con lo que podría considerarse fecha es Primero de Mayo. En este caso no es día lo referido sino la festividad, conocida mundialmente como Primero de Mayo, antes Día del Trabajo. Incluso es la razón de que se enuncie con mayúsculas, porque en las fechas los meses se debe escribir en minúscula porque no están considerados nombres propios.

Asimismo, por ser nombre propio no debe escribirse con número, sino con letra; a diferencia de la fecha. La forma de escribir el día es 1 de junio, donde se recurre al dígito y el mes.