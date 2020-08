Chispitas del lenguaje

Cómo escribir bien la fecha

Al escribir la fecha hay confusión o titubeo en la mayoría de los redactores. ¿Cómo se enuncian los meses y los días?, ¿es correcto el mes antes y después el día?, ¿es de o del entre el mes y el año?

Veamos sus particularidades. Fechar un documento tiene por objeto precisar el lugar y día en que se produjo. El fechado puede estar el inicio del texto o al final. Pero es invariable que se enuncie en este orden: localidad, región y finalmente el país. Sin embargo, si el documento no se prevé circule fuera de la nación, es innecesario este último dato. En México, por lo regular el fechado solo incluye el municipio y el estado. El que se señale el estado es debido a las múltiples localidades con el mismo nombre. Tenemos el caso de Tuxpan: hay varias poblaciones así llamadas en distintos estados.

Después de la localidad, de inmediato entre comas el nombre del estado donde se ubica ese lugar. Aun abreviado la entidad federativa, debe ir entre comas, pues se trata de explicación o aclaración (al igual que toda aclaración —como el paréntesis o los guiones—, deben abrir y cerrar para indicar los límites de la explicación).

Antiguamente, antes del número de día se incluía la preposición a. Hoy ya no se hace, pues es errónea. La preposición a tiene por propósito señalar un rumbo o dirección («Voy a Querétaro»). En los distintos significados de la preposición a, ninguno aplica a la fecha. Por tanto, la fecha se enuncia sin esa proposición.

Ahora, la lógica en español es día, mes, año: de lo específico a lo general. El inicio por el mes se debe a la influencia del inglés. En aquel idioma el calificativo se enuncia antes de lo que afecta (como en wolf-man; donde la primera palabra significa lobo y la segunda hombre: se trata de un hombre con características de lobo). En ese idioma se fecha iniciando por el mes, pues el día es calificado de esa forma. En español eso no corresponde a la lógica. Por tanto, es anglicismo iniciar por el mes.

¿Por qué de y no del para presentar el año? Antes del cambio de siglo, fechábamos Salamanca, Gto., 24 de enero de 1997. ¿Por qué, entonces, con el cambio de siglo se debe escribir del 2008? ¿Acaso estuvimos dos mil años equivocados al fechar? En absoluto. Se fecha así porque se hace sobrentender que son 2008 años después del nacimiento de Cristo. Actualmente, el país está definido como laico. Como existe la libertad de culto, entonces oficialmente no se puede hacer la referencia al nacimiento de Cristo. Pero como se ha tomado convencionalmente identificar ese tan importante acontecimiento para la humanidad como el inicio de la cuenta del tiempo, entonces se hace sobrentender. Ahora de se toma como pertenencia (julio de 2020), admite se use del porque hace sobreentender la palabra año.

Por último, los meses y los días son nombres comunes, por lo que deben escribirse con minúscula. En inglés sí llevan mayúscula, pero ésa es otra ortografía.