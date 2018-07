Chispitas de lenguaje

Ganador y triunfo

La etimología de la palabra ‘ganador’ es muy interesante. Viene del verbo ‘ganar’. Este fue heredado del germánico y su sentido último es ‘codiciar con avidez’ algo.

Ayer se declaró oficialmente el presidente electo al dar por terminado el cómputo de cada una de las casillas del país. El domingo 1 de julio (recuerdo a usted que no es correcto decir primero de julio) por la noche se tuvieron los resultados preliminares de las votaciones. Eso hizo que los candidatos que los resultados del Prep (Programa de Resultados Preliminares) no los favorecían, aceptaran su derrota.

Entonces, etimológicamente es aquel ‘que codicia con avidez algo y lo obtiene’. En virtud de que no es la primera vez que el actual presidente electo busca llegar a la presidencia de la República, podrían llamarle codicioso. No obstante, ¿cuál de ellos no codició la Presidencia? Si no se hubiesen visto con esa posibilidad, entonces habrían renunciado –como sucedió con Margarita Zavala–. No me parece que haya muchas justas en que los participantes solo deseen estar en la competición sin el menor interés por ser los primeros.

El vocablo nos llega del germánico porque España fue invadida por la zona norte por los godos y ostrogodos. Estos, a su vez, procedieron de la zona norte de Europa, territorio que actualmente pertenece a Alemania (Germania, debía ser llamada, pero uno de los grupos del sur llevó por nombre Alemán, que es de donde lo tomaron los españoles).

Los germanos heredaron este vocablo del indoeuropeo y tuvo por raíz ghe, que se usó para indicar ‘algo abierto, presto a la recepción del algo’. Derivó a gahanan, que adquirió el sentido de codiciar.

Las palabras ‘ganado’ y ‘ganancia’ tienen también este mismo origen. Y, desde luego, la exclamación «échenle ganas», que, desde luego, es una arenga a ser codicioso y desear más allá de lo normal algo.

Por su parte, la palabra ‘triunfo’ nos llega del latín triumphus. Este se trata de la condecoración que daban a las legiones romanas. Este reconocimiento consistía en ser recibidos con vítores mediante un fastuoso desfile que finalizaba en el Capitolio. Este fue el nombre de una de las siete colinas donde se fundó Roma. En ella se asentaron los poderes religioso y civil. Por lo tanto, el desfile terminaba en el corazón mismo de la cultura Romana.

El único que recibía la corona de laurel en señal de victoria era el general romano, pero eso siempre que hubiese matado a cuando menos 5 mil enemigos y las tropas romanas casi no registraran bajas. Es decir, que no tuvieron desfile majestuoso los que a pesar de ganar al enemigo, las tropas opositoras fueran pocas o sus legiones fueran diezmadas. En la época del esplendor romano las autoridades políticas y religiosas valoraban mucho la vida de los combatientes, porque aún no eran integradas por mercenarios, como llegó a suceder en tiempos ya del ocaso de la cultura romana.

Sea como fuere, codiciar un gran país es el deseo de todo mexicano.