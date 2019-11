Chispitas de Lenguaje

Futuro de las personas

Me topo con universitarios incapaces de enunciar un texto de forma correcta. Observo imprecisión en el uso de vocablos; pobreza expresiva; por supuesto, errores ortográficos; así como desconocimiento de las oraciones y su delimitación (puntuación).

Entiendo que la deficiencia formativa de los muchachos es francamente grave. Pero la preocupación no es tanto por acreditar o no la materia que imparto. Eso es lo de menos. Pasar, reprobar, ostentar la máxima calificación o la suficiente es lo menos importante. Una materia es solo un trámite administrativo, es uno de tantos momentos de la historia de alguien. Lo más importante es lo que verdaderamente haya incorporado a su conocimiento para desenvolverse como persona, no solo como profesionista.

Sin embargo, esa es la preocupación de fondo. Sin habilidades comunicativas, sin capacidad para usar el idioma como instrumento para conocer y reconocer la realidad, para comprender el entorno; la capacidad socializadora, la destreza para moverse en ámbito laboral, la pericia para razonar y para tomar decisiones son muy bajas.

El ser humano se prepara para desenvolverse en sociedad. Para eso asiste a la escuela y busca su especialidad en una actividad técnica o en una carrera profesional. Entonces, si sus habilidades cognitivas no son amplias, entonces está destinado a ser un trabajador más, una persona a desenvolverse con poca movilidad y con resultados escasos.

Conocer el idioma, acreditarlo como materia, no debe quedar en un factor administrativo; debería ser una preocupación fundamental pues con la capacidad comunicativa se detonan muchos otros miles sucesos. De inicio, la violencia no para asaltar, sino como trato social, entre persona, disminuiría pues habría la capacidad de identidad. Sin embargo, pensar de forma egoísta se da porque los individuos no leen y, por tanto, el arte del reconocimiento de pesares, de puntos de vista opuestos, condiciones diferentes, es imposible de reconocer.

Manejar el idioma permite profundizar en el pensamiento no solo propio, sino también de cualquier otra persona. Eso propicia la empatía y permitiría una convivencia más sana, sin violencia familiar, de género o laboral.

Tener habilidades con el idioma facilita la capacidad de diálogo porque propicia la posibilidad del diálogo, de la argumentación, del razonamiento, de la reflexión. El idioma, sus alternativas y posibilidades abre caminos distintos y diversos para favorecer la armonía social.

El manejo de lenguaje facilita la comprensión de cualquier materia que se aborde, estudie o lea. Sin el manejo del idioma no hay forma de comprender el quehacer humano en su diversidad.

Pero ello, no es solo responsabilidad de escuela. Sin familias interesadas en tener el conocimiento, en fomentar la lectura (antes que el cine o las series tan de moda), en dejar de lado la idea de que pasar un año o una materia escolar es el enfoque y no el enriquecimiento interno como persona a partir del contenido por estudiar, la sociedad seguirá bajo un camino de caos. El lenguaje es la puerta hacia casi cualquier actividad humana. No debería menospreciársele y, menos aún, dejar de atender como factor prioritario.

