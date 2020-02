Chinos sacrifican a sus mascotas lanzándolas por las ventanas por temor a coronavirus

Redacción

China.- Los ciudadanos de China han presenciado por su paso sobre las avenidas la presencia de mascotas muertas.

Esta situación incluso se ha divulgado a través de redes sociales, en ellas puede verse cómo perros y gatos son sacrificados por sus dueños ante el temor de que estos les contagien el coronavirus.

Estas muertes se multiplicaron luego de que la Televisión Central de China emitiera una transmisión en la que el Doctor Li Lanjuan afirmara que los animales debían ser puestos en cuarentena luego de que entraran en contacto de algún paciente con coronavirus.

Aunque otro especialista comentó que no hay evidencia que muestre que estos animales puedan contraer el nuevo coronavirus.

Los habitantes que han subido estas fotos han dicho que creen que las mascotas que aparecen muertas han sido arrojadas desde los edificios. Por ahora no se han reportado detenidos por realizar esta práctica.

So Chinese pet owners are killing their cats and dogs by throwing them out of the window, in fear of their pets spreading the coronavirus. pic.twitter.com/xiJ6jgXuk1

— Augustus Prometheus 🧢 (@1984to1776) January 30, 2020