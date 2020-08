China anuncia que su vacuna es efectiva contra más de 20 tipos de coronavirus

Redacción

Wisconsin.- Nuevamente la ciudad de Kenosha en el estado de Wisconsin ha sido sacudida por los disturbios y el vandalismo luego de que manifestantes incendiaran tiendas, automóviles y se enfrentaran a la Guardia Nacional y a la Policía.

Esto ocurrió pese a que el lunes entrara en vigor el toque de queda a partir de las 20:00, sin embargo, los manifestantes volvieron a salir, unos incluso armados y tomaron las calles de Kenosha por segunda noche consecutiva. La Policía respondió con balas de goma y gases lacrimógenos.

Los disturbios estuvieron acompañados de actos de vandalismo, y algunos manifestantes prendieron fuego a camiones de basura estacionados cerca del palacio de justicia de la ciudad y destrozaron vehículos. Unas imágenes mostraron a un hombre lanzando un cóctel mólotov a un camión.

The crowd retreated after crowd control munitions were deployed pic.twitter.com/zsIWMTFrcz — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) August 25, 2020

BREAKING: arson caught on camera as #BLM rioter lights a city dump truck on fire using a Molotov cocktail He had several failed attempts to ignite the vehicle, though he successfully destroyed a nearby truck a few minute earlier National guard are now here in #Kinosha pic.twitter.com/vbGaa8xlkL — ELIJAH RIOT (@ElijahSchaffer) August 25, 2020

Además se produjo un incendio en una instalación del Departamento de Correcciones de Kenosha. Más tarde los manifestantes dirigieron su ira hacia negocios privados, entre ellos una tienda de muebles que fue incendiada.

Las protesta comenzaron luego de que el pasado domingo un agente disparara por lo menos siete veces por la espalda a un hombre negro presuntamente desarmado. La víctima, identificada como Jacob Blake, de 29 años, fue hospitalizada en estado grave.

Las imágenes de los hechos muestran al ciudadano caminando hacia una camioneta seguido por dos oficiales, cuando uno de ellos abre fuego contra la víctima en el momento en que esta abría la puerta del vehículo. Según el abogado Ben Crump, que representa a la familia de Blake, el hombre se encuentra estable.

El Departamento de Policía de Kenosha no dio explicaciones sobre las causas del tiroteo. El lunes, el Departamento de Justicia de Wisconsin dijo que los oficiales involucrados en el incidente habían sido puestos en licencia administrativa.

The violent BLM mob has set fire to a furniture store in Kenosha, Wisconsin. pic.twitter.com/QqrWSUKlvB — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 25, 2020

KENOSHA: this is the aftermath of #BLM riots in Wisconsin last night This is (was) someone’s business This is more than just property destroyed This is someone’s life, dreams, & future stolen from them This is pure evil! EXTENDED WALK-THROUGH 👇🏼https://t.co/ZxWkjWea9c pic.twitter.com/qa9nwzDDcs — ELIJAH RIOT (@ElijahSchaffer) August 24, 2020

