Chicharito falla penal en su encuentro contra el Portland Timbers

Redacción

México.- Javier Hernández dejó ir la oportunidad de anotar su primer gol jugando con LA Galaxy, esto luego d que fallara un penal en contra del Portland Timbers en el torneo MLS is Back en Orlando.

En el minuto 12, el Galaxy logró obtener un penal debido a una mano realizada dentro del área, por lo que el ‘Chicharito’ se dispuso a cobrar el tiró sin embargo, Hernández el arquero Steve Clark, logró adivinar la intención del tiro del delantero mexicano por lo que lo paró adecuadamente

Cabe señala que Javier Hernández disputa apenas su tercer partido con la camiseta del Galaxy, ya que antes de la contingencia sanitaia solo había jugado en dos ocasiones.

Things you love to see: this.#RCTID | #LAvPOR pic.twitter.com/l9ZeeAWRpP

— Portland Timbers (@TimbersFC) July 14, 2020