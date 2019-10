Chica se vuelve viral tras noquear a su novio mientras practicaban boxeo

Courtney Bowie está segura de no tener noción alguna de este deporte, pero le demostró a su enamorado que no debería de subestimarla, ya que con un solo izquierdazo logró mandarlo al piso

Redacción

Los Ángeles.- Una chica de nombre Courtney Bowie se hizo viral rápidamente en Twitter luego de que subió un video en donde se mostraba practicando boxeo con su novio.

Al principio se nota que ambos solo están jugando, pero el joven se aprovecha de la chica al hacer movimientos rápidos y bruscos con la intención de asustarla. Aunque ella se ríe, puede notarse en su expresión que de verdad teme recibir un golpe, pero nunca se rindió. Con gran destreza logra moverse y esquivar a su novio para finalmente dar el golpe final.

Usando su mano izquierda, Courtney logra darle un buen golpe a su novio con tal magnitud que lo mandó directamente al piso, pues casi estuvo a punto de noquearlo. Ella se tira al piso y comienza a reírse pues no puede creer lo que había pasado y otros chicos que están en la misma habitación, que podrían ser sus amigos, de igual forma no dejan pasar la oportunidad de reírse.

El chico aparentemente no sufrió un mayor daño, todo fue producto de un golpe, pero le quedó una valiosa lección y probablemente nunca volverá a subestimar a su novia o mucho menos intentará hacerla enojar, eso si no quiere terminar con un ojo morado.

Aquí el video en cuestión:

When you try to play fight with your girl pic.twitter.com/NWlbSm7IE3

— Courtney Bowie (@courtneybowiee) October 14, 2019