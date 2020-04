Chica rompe la cuarentena para ir a ver a su novio

Redacción

Sudáfrica.- No cabe duda que la falta de personas por la crisis del COVID–19 del mundo ha hecho que la naturaleza ‘haga lo suyo’ y vaya retomando muchas áreas que eran invadidas por los humanos, como las playas o muchas zonas rurales que son utilizadas para la siembra.

No obstante, un caso que sorprendió a miles de usuarios en redes sociales fue luego de que se diera a conocer a un grupo de leones durmiendo tranquilamente sobre una carretera a las afueras de un campamento, esto debido a la falta de vehículos y personas en los caminos.

Esto es algo inusual, ya que los leones suelen permanecer en un área que los turistas no ven, pero justo fue la falta de estos que logró que la manada se sintiera cómoda de caminar hasta una carretera vacía, sin autos y sin humanos, para tomar el sol y una siesta.

Las fotografías rápidamente se hicieron virales, ya que son un claro ejemplo de que, en algunos casos, los turistas invaden el hábitat natural de los animales.

“Estos orgullosos leones generalmente residen en el Parque Contractual Kempiana, un área que los turistas de Kruger no ven. Esta tarde estaban tumbados en el camino de alquitrán a las afueras del campamento de descanso de Orpen”, escribió en Twitter el Kruger National Park, quien logro captar a los animales.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020