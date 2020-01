Chica de 14 años logra salvarse de sus secuestradores al pedir ayuda por Snapchat

Lee Steffen logró definir al menos 10 categorías en donde se ve repetido el uso de imágenes, colores o los mismos efectos de edición e incluso resaltó que la temática también se ve repetida

Ciudad de México.- Un joven subió un hilo a redes sociales en donde dio a conocer un extraordinario descubrimiento en el mundo del cine, luego de que demostrara, con decenas de ejemplos, que todos los carteles de películas son iguales e incluso los pudo categorizar.

Lee Steffen, fotógrafo y director creativo de Steffen Studio, dio a conocer esta extraña monotonía en los anuncios publicitarios de las películas de Hollywood (y de algunas otras compañías) en donde ‘sacó a la luz’ como en realidad todas las imágenes tenían algo en común.

Con ejemplos de varias películas, al parecer relacionadas en los colores, las imágenes o los efectos de edición, Steffen pudo rescatar que “solo hay 10 tipos de películas” y que en realidad la variedad no es mucha. Con un buen análisis, descubrió al menos las categorías de: Acción Naranja-Azul, Piernas Sexys, Policía Borroso, Pareja Espalda con Espalda, Espalda Negra, Vestido Rojo, Negro-Naranja, Neblina Deprimente, Ojo, Amarillo. Aunque Steffen admitió que podría haber sus excepciones, comentó que la mayoría de las películas podría encajar en la descripción.

Aquí te dejamos el hilo para que puedas checarlo por ti mismo:

There are only 10 types of movies. (A short thread)

1. Orange and blue action pic.twitter.com/YwKABlrsSZ

— 𝕃𝔼𝔼 (@leesteffen) January 14, 2020